Dimpotriva este realitatea cu care se confrunta acum orice membru mai cunoscut sau mai putin cunoscut din PSD. Si apar din neant tot felul de specialisti care incep sa arunce cu acuzatii fara cea mai mica verificare. Cel mai recent exemplu este cel al unui analist care explica modul in care au crescut subventiile pentru […] Toate tunurile pe PSD nu este doar un slogan is a post from: Ziarul National