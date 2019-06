Toate trenurile spre Sofia, Salonic si Istanbul ocolesc prin Videle, din cauza ca autoritatile nu sunt in stare, de 14 ani, sa repare un pod

Stiri pe aceeasi tema

- Trenurile directe care vor lega Capitala de Istanbul si Salonic au reintrat in circulatie. „Este vorba de o oferta estivala de calatorie a CFR Calatori, care se va desfasura in perioada 7 iunie – 7 octombrie. Practic, trenurile vor lega Bucurestiul de trei mari destinatii turistice. Vorbim, in ordine,…

- Trenurile directe care vor lega Capitala de Istanbul si Salonic au reintrat in circulatie incepand de vineri, 7 iunie. „Este vorba de o oferta estivala de calatorie a CFR Calatori, care se va desfasura in perioada 7 iunie – 7 octombrie. Practic, trenurile vor lega Bucurestiul de trei mari destinatii…

- Trenurile directe care vor lega Capitala de Istanbul si Salonic vor reintra in circulatie incepand de vineri, 7 iunie. "Este vorba de o ofertă estivală de călătorie a CFR Călători, care se va desfăşura în perioada 7 iunie - 7 octombrie. Practic, trenurile…

- Trenurile directe care vor lega Bucureștiul de Sofia, Istanbul si Salonic vor circula începând de vineri și pâna luna octombrie. Trenurile spre Bulgaria și Turcia vor circula zilnic, în timp ce garnitura spre Grecia va circula o data pe saptamâna. În ceea ce priveste…

- 'Este vorba de o oferta estivala de calatorie a CFR Calatori, care se va desfasura in perioada 7 iunie - 7 octombrie. Practic, trenurile vor lega Bucurestiul de trei mari destinatii turistice. Vorbim, in ordine, de Sofia, de Istanbul si de Salonic. Trenurile de Salonic vor circula o data pe…

- In 3 iunie 2019, prestigiosul post britanic BBC Radio 3, dar si alte 10 posturi de radio publice europene, participante la proiectul Notturno (Romania, Grecia, Suedia, Turcia, Croatia, Bulgaria, Ungaria, Polonia, Slovenia, Slovacia) au difuzat doua recitaluri sustinute in 2018 de pianistii Florian Mitrea…

- Romania si-a pastrat pozitia in clasamentul celor mai competitive economii din lume in 2019, clasandu-se pe locul 49 din 63 de tari, potrivit celei de-a 30-a editii a raportului Institutului pentru Management si Dezvoltare (IMD) din Lausanne (Elvetia). Astfel, Romania se situeaza in fata…

- Fortele Navale Romane organizeaza, in perioada 5 13 aprilie a.c., "Sea Shield 19ldquo;, cel mai mare exercitiu multinational naval in apele teritoriale ale Romaniei si in apele internationale ale Marii Negre. La exercitiul din acest an participa 14 nave militare romanesti si sase nave militare din Bulgaria,…