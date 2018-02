Toate ţările din NATO sunt ameninţate. Pericol pentru toată lumea ''Coreea de Nord continua sa-si dezvolte programele nuclear si de rachete balistice, ceea ce reprezinta un pericol pentru noi toti. Toti aliatii se afla acum in raza de actiune a rachetelor nord-coreene'', a subliniat Stoltenberg in cadrul conferintei anuale ajunse la cea de-a 54-a editie.



''Phenianul este mai aproape de Munchen decat este de Washington DC'', a continuat secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, care a lansat un apel la exercitarea unei presiuni maxime asupra Coreei de Nord pentru a-si abandona programul nuclear, potrivit Agerpres. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

