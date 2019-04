Stiri pe aceeasi tema

- Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate Timis a aprobat toate cele 134 de solicitari de ingrijiri medicale la domiciliu, depuse de la inceputul anului ... The post Ingrijirile la domiciliu, in grafic appeared first on Renasterea banateana .

- Cardul european de asigurat este documentul care va ofera dreptul la prestații medicale necesare in cadrul unei șederi temporare intr-un stat membru al Uniunii Europene. Acest document se elibereaza la cererea persoanei asigurate, pentru deplasari scurte in afara granițelor Romaniei și este valabil…

- ■ si Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate are probleme in finantarea unor programeConducerea Casei Judetene de Asigurari de Sanatate Neamt trebuie sa se descurce doar cu o parte din bugetul anului trecut, deoarece bugetul institutiei nu a fost inca aprobat, motiv pentru care se deconteaza serviciile…

- A spus Sorina Pintea, ministrul Sanatații, intr-o conferința de presa organizata miercuri, la Consiliul Județean Bacau, impreuna cu Dragoș Benea, senator și președintele PSD Bacau, la care au mai participat și directorii de la Direcția de Sanatate Publica și Casa Județeana de Asigurari de Sanatate.…

- Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate Timis a decontat anul trecut, cu aproape 30 de milioane de lei mai mult pentru retetele compensate si gratuite, decat in 2017. Astfel, in 2018 CJAS Timis a virat farmaciilor din judet peste 162 de milioane de lei pentru medicamentele compensate si gratuite ridicate…

- Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate Timis a decontat, anul trecut, cu aproape 30 de milioane de lei mai mult pentru retetele compensate si gratuite decat ... The post Mai multe retete gratuite si compensate in 2018 appeared first on Renasterea banateana .

- Asigurații din Timiș au sunat de aproape 15.000 de ori la Casa Județeana de Asigurari de Sanatate (CJAS) Timiș pe parcursul anului 2018. Aceștia au vrut sa știe informații despre cardul de asigurat, ingrijiri la domiciliu și alte detalii.

- Peste 15.000 de informatii a furnizat Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate Timis, prin Biroul de relatii cu asiguratii, pe parcursul anului trecut. The post Sanatatea, in contact cu asiguratii appeared first on Renasterea banateana .