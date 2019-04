Toate societățile sunt obligate să dețină asigurare de răspundere profesională Companiile ar putea fi obligate sa incheie anual o asigurare de raspundere profesionala care sa acopere cel puțin cheltuielile necesare unei eventuale proceduri de insolvența, potrivit Proiectului de lege privind Registrul Comerțului, aflat in dezbatere publica la Ministerul Justiției, elaborat de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC). “Societațile sunt obligate sa incheie anual asigurare de raspundere profesionala care sa acopere cel puțin cheltuielile de derulare a procedurilor de insolvența, dizolvare, lichidare și radiere judiciara”, se prevede la articolul 73, alin. (3), din proiectul… Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

