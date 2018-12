Ce se intampla cu Prima Casa si indicele Robor la trei luni in 2019!

Preturile locuintelor vor stagna anul viitor, la nivel national, in contextul in care fondurile pentru Prima Casa vor scadea cu 25%, iar nivelul ROBOR la trei luni nu va depasi 3,5%, potrivit estimarilor dintr-un studiu realizat de RE/MAX Romania, in parteneriat cu… [citeste mai departe]