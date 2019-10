Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Benjamin Netanyahu și soția sa Sara sunt intampinați pe aeroportul din Kiev de ucraineni imbracați in ținute tradiționale (foto: Raphael Ahren / Times of Israel) Din luna aprilie, Ucraina este singura tara din lume, in afara Israelului, unde primii doi oameni ai statului sunt evrei: presedintele…

- Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru romanii de pretutindeni, instituție aflata in subordinea Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni, a derulat proiectul „Curs de perfecționare a cadrelor didactice care predau limba romana, sau in limba romana, in invațamantul primar și in cel gimnazial sau liceal, …

- Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru romanii de pretutindeni, instituție aflata in subordinea Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni, va derula proiectul „Curs de perfecționare a cadrelor didactice care predau limba romana, sau in limba romana, in regiunea Cernauți, Ucraina- grupa 2”, la Iași,…

- Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru romanii de pretutindeni, instituție aflata in subordinea Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni, va derula proiectul „Curs de perfecționare a cadrelor didactice care predau limba romana, sau in limba romana, in invațamantul primar și in cel gimnazial sau liceal, …

- Ucrainenii i-au dat un cec in alb noului lor presedinte Volodimir Zelenski, al carui partid a obtinut singur o majoritate absoluta in Parlament, in alegerile legislative anticipate de duminica, relateaza AFP. Gheorghe Mazurasu, reprezentantul etnicilor romani din Cernauti, care a candidat pe listele…

- Legea politicii lingvistice de stat din Ucraina, intens disputata de catre minoritati, a intrat marti în vigoare. Potrivit acesteia, fiecare cetatean ucrainean are obligatia sa cunoasca limba ucraineana, limba oficiala a statului, transmite agenția ungara MTI, citata de Rador. Potrivit…

- Agentia Bucpress.eu informeaza ca marti, 16 iulie, a intrat in vigoare oficial legea privind utilizarea obligatorie a limbii ucrainene pe tot teritoriul statului Ucraina. Limba de stat trebuie utilizata in spectacolele de teatru, in dublarea filmelor si in televiziune.

- Legea cu privire la asigurarea functionarii limbii ucrainene ca limba de stat a intrat in vigoare marti in Ucraina, documentul prevazand utilizarea obligatorie a limbii ucrainene in toate domeniile de activitate, informeaza publicatia Ukrainska Pravda, preluata de Agerpres. Aceasta lege prevede ca fiecare…