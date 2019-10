Stiri pe aceeasi tema

- Din septembrie 2023, toate scolile cu predare in limba romana din Ucraina vor fi obligate sa treaca la studierea tuturor disciplinelor de invatamant in limba ucraineana, in afara de limba si literatura romana, informeaza agentia BucPress din Cernauti, potrivit Agerpres.Noul ministru al educatiei…

- Noul ministru al educatiei din, Hanna Novosad, a declarat joi seara ca 'scolile minoritatilor nationale, care vorbesc intr-o limba a Uniunii Europene, vor trece la predarea in limba ucraineana din septembrie 2023'. In cadrul unei emisiuni televizate, Hanna Novosad a declarat ca scolile cu predare…

- Saptamana aceasta a avut loc deschiderea cursurilor celui de-al șaselea an de activitate a Lectoratului de limba romana al Universitații „Ștefan cel Mare" din Suceava (USV), gazduit din noiembrie 2014 de Universitatea Naționala „Yuriy Fedkovych" din Cernauți.Numarul de ...

- Rusia a fost codamnata la CtEDO pentru incalcarea mai multor drepturi convenționale, printre care și libertatea la educație, libertatea la viața privata și dreptul la libertate și securitate, privind cazul școlilor cu predare in limba romana din regiunea transnistreana.

- Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru romanii de pretutindeni, instituție aflata in subordinea Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni, a derulat proiectul „Curs de perfecționare a cadrelor didactice care predau limba romana, sau in limba romana, in invațamantul primar și in cel gimnazial sau liceal, …

- Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru romanii de pretutindeni, instituție aflata in subordinea Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni, va derula proiectul „Curs de perfecționare a cadrelor didactice care predau limba romana, sau in limba romana, in regiunea Cernauți, Ucraina- grupa 2”, la Iași,…

- Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru romanii de pretutindeni, instituție aflata in subordinea Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni, va derula proiectul „Curs de perfecționare a cadrelor didactice care predau limba romana, sau in limba romana, in invațamantul primar și in cel gimnazial sau liceal, …

- Administratia regionala din Tatarbunar a lansat acum doua zile ideea trecerii scolii din satul Borisauca de la predare in limba romana la predare in limba ucraineana. In regiunea Odessa mai erau, in anul 2018, doar patru scoli cu predare in limba romana – se pare ca din toamna anului 2019 vor ramane…