Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Social Democrat va astepta pana cel tarziu luni ca presedintele Klaus Iohannis sa semneze propunerile de ministri pentru Justitie, Fondurile Europene si Ministerul pentru relatia cu romanii de pretutindeni. In caz contrar, formatiunea ia in calcul o restructurare guvernamentala, iar noul Guvern…

- Președintele PSD Liviu Dragnea a declarat, dupa CEX-ul PSD, ca Eugen Nicolicea, propunerea social-democraților pentru a-l inlocui pe Tudorel Toader in funcția de ministru al Justiției, va trebui sa asigure „deblocarea actelor normative de la...

- Liderii PSD se reunesc, astazi, in sedinta Comitetului Executiv, pentru a-i retrage sprijinul politic ministrului Justitiei Tudorel Toader, sustin surse politice pentru Adevarul. Motivul: Toader a refuzat sa initieze ordonanta de urgenta care l-ar fi salvat pe Liviu Dragnea de problemele penale. Robert…

- "Mi s-a mai propus si am refuzat in mod constant aceasta propunere. Oricum, ceea ce am de spus si ceea ce am de auzit se discuta strict in interiorul Comitetului Executiv, nu as vrea sa anticipez nici argumentele pentru asemenea tema de discutie si nici raspunsul meu, pentru ca ar fi incorect fata…

- Presedintele Klaus Iohannis va sustine o declaratie de presa la ora 17.00. O ora mai tarziu, si liderul PSD Liviu Dragnea va iesi in fata jurnalistilor. Potrivit unor surse politice, presedintele va critica din nou PSD pe tema Justitiei. Seful statului ar putea anunta convocarea referendumului in data…

- Intrebat daca ministrul Justitiei ar putea fi remaniat, Dragnea a raspuns ca luni este ziua de nastere a acestuia si nu e cazul sa fie abordat acest subiect. "Nu putem sa vorbim de remaniere de ziua unui om. Exista nemultumiri serioase in partid in legatura cu domnul ministru Toader, mai mult…

- Parlamentul va vota, miercuri, cererea de reexaminare a Legii bugetului de stat pe anul 2019 formulata de presedintele Klaus Iohannis, dupa ce judecatorii CCR au decis ca legea este constitutionala. Liderul PSD, Liviu Dragnea, a anuntat ca Parlamentul nu va modifica legea. Birourile permanente…

- Surse din CCR au declarat pentru G4Media ca motivul respingerii a fost ca nu se poate ca pensia avocatului poporului sa se raporteze la venitul unui judecator CCR, așa cum prevede legea adoptata de Parlament la inițiativa senatorului PSD Serban Nicolae si a deputatilor PSD Florin Iordache si Eugen Nicolicea.…