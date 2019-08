Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea Craiova a reușit sa caștige vineri seara, cu 1-0, partida cu Astra Giurgiu, din cadrul etapei a 7-a din Liga I și a urcat pe locul trei in clasamentul Ligii I. Vezi ce au declarat la finalul jocului antrenorii celor doua combatante.

- Universitatea Craiova a invins-o pe Astra Giurgiu, vineri seara, scor 1-0, in etapa a șaptea din Liga 1, anunța MEDIAFAX.Citește și: Dana Garbovan, propunerea pentru Ministerul Justiției: ‘Am acceptat cu condiția…’ Fara Victor Pițurca pe banca tehnica, care iși va incepe mandatul de…

- La finalul intalnirii Universitatea Craiova – Sepsi Sf. Gheorghe, scor 0-1, cațiva dintre jucatorii olteni au binevoit sa vorbesca despre cele intamplate pe teren. In discuție intra Valentin Mihaila, Bogdan Vatajelu și Alex Ionița, cu toții afirmand ca a fost un accident și ca echipa iși va reveni curand.…

- ACS SR Brașov și-a aflat, astazi, adversarii din noul sezon competițional al Ligii 3 la fotbal. Gruparea antrenata de Florin Stinga a fosr repartizata, in mod surprinzator, in Seria a 3-a, zona de sud a țarii. Alaturi de SR Brașov, in aceeași serie va avolua o alta grupare din județ, Cetate Rașnov.…

- Constantin Budescu (30 de ani) iși urmarește foștii colegi de la FCSB și Astra Giurgiu, la meciul din cadrul etapei a patra a Ligii 1. Vezi AICI desfașurarea partidei Ramas liber de contract dupa desparțirea de Al-Shabab, Constantin Budescu se afla in Romania și a profitat de ocazie sa iși urmareasca…

- Dinamo incearca sa bifeze azi primele puncte in actuala ediție a Ligii 1, roș-albii jucand de la aceasta ora pe terenul campioanei CFR Cluj. Ramași fara Eugen Neagoe, cel care a suferit o tahicardie ventriculara in timpul meciului cu CS Universitatea Craiova de duminica trecuta, jucatorii lui Dinamo…

- Programul etapei a treia a Ligii I, potrivit news.ro. Vineri, 26 iulie Ora 18.00 Politehnica Iasi - Academica Clinceni Ora 21.00 FC Voluntari - Astra Giurgiu Citeste si Viitorul lui Hagi a inceput sezonul de Liga 1 in tromba. A castigat si cu Chindia Targoviste Sambata,…

- Universitatea Craiova a invins-o pe nou-promovata Academica Clinceni cu scorul de 3-2 (2-1), duminica, pe teren propriu, intr-un meci din etapa inaugurala a Ligii I de fotbal. Universitatea a obtinut prima victorie din acest sezon, dupa trei rezultate de egalitate in celelalte meciuri din etapa de debut.…