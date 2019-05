Toate piesele de la Eurovision 2019. Care are sanse de castig?

Stiri pe aceeasi tema

- Ediția din 2019 a concursului Eurovision, programata sa aiba loc la Tel Aviv, ar putea fi anulata, informeaza The Jerulasem Post, citat de Digi24. Motivul: atacurile cu rachete și problemele grave de securitate din Israel.

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a comentat luni afirmatia premierului Viorica Dancila privind mutarea ambasadei Romaniei din Israel de la Tel Aviv la Israel, subliniind ca sustine un astfel de demers. Presedintele Camerei Deputatilor l-a atacat apoi pe Klaus Iohannis spunand ca desi a avut mai multe propuneri,…

- Prime Minister Viorica Dancila on Sunday night told private TV broadcaster Antena 3 that when she talked about moving the Romanian embassy in Israel from Tel Aviv to Jerusalem she mentioned that such a thing would only take place when all the steps enshrined in the Constitution are taken.Read…

- Institutul Cultural Roman din Tel Aviv a anuntat ca a murit rabinul Efraim Guttman, lider spiritual al comunitatii evreilor de origine romana din Israel. Conform traditiei evreiesti, el a fost inmormantat astazi, 18 martie, inainte de asfintit.

- Will Ferrell semneaza scenariul acestei comedii alaturi de Andrew Steele. Actiunea va parodia concursul Eurovision. Concursul Eurovision, ajuns la cea de-a 64-a editie, se va desfasura in acest an la Tel Aviv, in Israel. Sursa: Agerpres Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica…

- Regizorul David Dobkin ("Wedding Crashers") va regiza pentru Netflix comedia "Eurovision", cu Will Ferrell in rolul principal, conform unei informatii publicate de TheWrap. Will Ferrell semneaza scenariul acestei comedii alaturi de Andrew Steele. Actiunea va parodia concursul Eurovision.…

- Cântareața Maruv, care urma sa reprezinte Ucraina la Eurovision 2019, a fost retrasa din competiția care va avea loc în mai, la Tel Aviv, din cauza tensiunilor dintre țara sa și Rusia, scrie BBC News. Piesa „Siren Song” a lui Maruv a fost votata câștigatoare…

- Salina Turda este prezenta în standul României, organizat de Ministerul de Turism, alaturi de alte agenții de top sau centre de promovare (Tarom, Visit Constanța, Sibiu și Bâlea Lac) IMTM este cel mai mare târg internațional profesionist de turism din Estul Mediteranei.…