Toate modelele BMW au fost retestate: Masinile consuma mai mult si au emisii mai mari

- Toate sondajele la iesirea de la urne il indica pe Vladimir Putin drept castigator al alegerilor prezidentiale desfasurate duminica in Rusia, transmit agentiile de presa internationale. Presa rusa de stat, preluata de DPA, publica un scor de 73,9% pentru presedintele in exercitiu, care si-a…

- Cativa cercetatori australieni au creat prima baterie reincarcabila cu protoni. Desigur, momentan bateria este un prototip, dar cercetatorii spun ca este primul pas catre crearea unor surse de energie mai accesibile si mai ecologice. Oamenii de stiinta care au luat parte la acest…

- ANAF scoate la licitatie automobile intrate in proprietatea statului in urma unor confiscari sau executari silite. Spre deosebire de preturile de pe piata, automobilele vandute de ANAF par a fi accesibile pentru toata lumea. Totusi, este o decizie buna sa-ti achizitionezi un automobil confiscat?…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, miercuri, un curs de referinta de 4,6597 lei/euro, in crestere fata de nivelul atins marti. Marti, BNR a anuntat un curs de referinta de 4,6596 lei/euro. Miercuri, dolarul american, cotat indirect in piata romaneasca prin raportare la paritatea…

- Intentia lui Donald Trump de a impune tarife pentru importurile de otel si aluminiu nu e criticata doar de Uniunea Europeana, ci si de agentia Moody's, care avertizeaza ca acest plan va afecta companiile consumatoare de otel din SUA. Planul presedintelui american de a impune tarife pentru…

- Situatia in Romania este grava, inca se moare de gripa si singura modalitate de a evita sa facem gripa este in continuare vaccinul, a avertizat sambata, intr-o conferinta de presa, managerul Institutului de Boli Infectioase "Matei Bals", Adrian Streinu-Cercel. Intrebat cat de grava este problema…

- Incepand de azi, detinatorii de domenii ".ro" trebuie sa achite contravaloarea serviciului de mentenanta pentru perioada dorita, de minim un an si maxim 10 ani, tariful practicat de registrul de domenii ".ro" fiind de 6 euro pe an, fara TVA. Valoarea a fost stabilita la nivelul pietei europene…

- Compania spaniola Escudo Web a prezentat la Mobile World Congress un smartphone construit special pentru cei mici, care poate fi controlat de parinti, de la distanta. PhoneKid, cum este numit smartphone-ul, foloseste o versiune modificata de Android care confera parintelui rolul de administrator.…

- Pretul Samsung Galaxy S9 a fost comunicat si pentru Romania. eMAG, Orange si Vodafone au deja pagini cu precomanda pentru telefon. Samsung Galaxy S9 a fost anuntat in Barcelona pe 25 februarie. E mai scump decat modelul de anul trecut, dar are si o camera foto mult mai buna. Totodata,…

- Presedintele mexican Enrique Pena Nieto si-a anulat vizita la Casa Alba, in urma unei dispute avute intr-o conversatie prin telefon cu omologul sau american, Donald Trump, privind contruirea unui zid la granita SUA cu Mexic. Presedintele mexican planuia sa efectueze o vizita oficiala in SUA…

- Un politist inarmat care isi desfasura activitatea la liceul din Florida unde au fost ucisi 17 elevi se afla in afara cladirii in timpul atacului si nu a intervenit, conform serifului local. Scot Petereson, politistul in cauza, a demisionat dupa ce a fost suspendat, conform serifului Scott…

- Samsung Galaxy S9 va fi anuntat pe 25 februarie. Din 16 martie va fi in magazine, conform informatiilor de pana acum, iar camera foto va fi cea mai importanta caracteristica. Conteaza insa si ce pret va avea, in special in Romania, scriu cei de la Playtech. Samsung Galaxy S9 va fi un pic mai…

- Producatorul auto Volkswagen a acceptat sa majoreze cu 4,3% salariile a peste 120.000 de angajati din Germania, incepand cu luna mai, a anuntat, miercuri, IG Metall, cel mai mare sindicat din Germania, transmit MarketWatch si Reuters. Acordul este similar celui obtinut luna aceasta de IG Metall…

- Parlamentarul rus Vladislav Reznik si alti 17 suspecti sunt acuzati de spalare de bani in Madrid pentru o organizatie mafiota din Rusia. Sefii gruparii, Gennady Petrov si Alexander Malyshev, despre care se crede ca sunt in Rusia, sunt in continuare cautati de politie, informeaza BBC.…

- Premierul Viorica Dancila il va primi, luni, la Palatul Victoria, pe ambasadorul Italiei la Bucuresti, Marco Giungi, insa nu inainte de a participa la o intalnire care are loc la hotelul primarului Robert Negoita (PSD), de la Sectorul 3. Dancila si-a anuntat participarea la lucrarile Adunarii…

- Autoritatile canadiene spun ca numarul cererilor de azil depuse de romani a crescut substantial dupa ce Guvernul de la Ottawa a ridicat vizele pentru cetatenii romani. Oficialii Departamentului de Imigrare sustin ca de la 1 decembrie 2017 pana in prezent au fost depuse 232 de cereri de azil,…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, marti, un curs de referinta de 4,6572 lei/euro, in crestere fata de nivelul atins luni, 4.6534 lei/euro. Marti, dolarul american, cotat indirect in piata romaneasca prin raportare la paritatea euro/dolar, continua sa se deprecieze si ajunge 3,7738…

- Incepand cu 16 iunie, Blue Air va lansa un nou zbor de la Bucuresti spre una dintre cele mai dorite destinatii de vara, Palma de Mallorca. "Credem foarte mult in aceasta noua ruta si ne bucuram ca putem oferi romanilor optiunea de a zbura cu Blue Air de la Bucuresti in Palma de Mallorca. Aici,…

- Politistii de frontiera din Iasi au gasit peste 63.000 de tigari de contrabanda ascunse in instalatia de aer conditionat a trenului care circula pe relatia Chisinau-Bucuresti. Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Iasi au organizat, miercuri seara, in Punctul…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a insistat duminica asupra faptului ca tara sa va face "tot ceea ce este nevoie pentru a se apara", la o zi dupa publicarea unei articol in care se relata despre zeci de raiduri israeliene impotriva jihadistilor din Sinaiul egiptean, informeaza AFP. Netanyahu…

- Ministerul Energiei estimeaza ca va lua 1,073 miliarde lei din privatizarea Rompetrol Rafinare si a Electrocentrale Bucuresti, arata un proiect de Hotarare pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli aferent activitatii de privatizare pe anul 2018 al Ministerului Energiei. "In bugetul…

- Premiul Simonei Halep pentru finala disputata la Australian Open aproape ca s-a injumatatit dpa ce castigul a fost impozitat. Finalista turneului de la Melbourne a primit un cec in valoare de 1,6 milioane de dolari, dupa infrangerea cu Caroline Wozniacki. Numai ca din acesti bani…

- Un club obscur din Turcia a intrat in istorie dupa ce s-a folosit de Bitcoin pentru a achita indemnizatia de transfer a unui jucator. Harunustaspor, o echipa de amatori ce evolueaza in Sakarya First Division Group B, l-a cumparat pe Omer Faruk Kiroglu, un fotbalist in varsta de 22 de ani,…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, miercuri, la inceputul primei sedinte a noului guvern, ca va fi adoptata azi o ordonanta de urgenta prin care termenul de depunere a formularului 600 se proroga de la 31 ianuarie la 15 aprilie. De asemenea, seful Executivului a anuntat ca in perioada urmatoare…

- Ford Romania a decis sa recheme in service cateva sute de masini vandute in Romania. Decizia se refera la modele echipate cu motorul EcoBoost de 1,6 litri, fabricate intre anii 2013 si 2015. Potrivit unei notificari a producatorului masinile ar putea avea unele defectiuni la motor,…

- Ambasadorul Statelor Unite ale Americii in Romania, Hans Klemm, a declarat marti, la Zalau, ca predictibilitatea si stabilitatea sunt foarte importante pentru Romania si spera ca, odata cu instalarea noului Guvern, se va intra intr-o perioada de stabilitate. Intrebat de jurnalisti ce parere…

- Grupul german BMW a cumparat toate actiunile detinute de Sixt la firma lor mixta DriveNow, deschizand calea pentru o alianta cu rivala Daimler, in domeniul serviciilor de transport car-sharing si robo-taxi, pentru a concura mai bine cu Uber si Lyft, au declarat pentru Reuters surse care au dorit sa-si…

- Ministrul propus al Economiei, Danut Andrusca, a enumerat, luni, dupa ce a fost validat din comisiile de specialitate din Parlament, cateva prioritati, insa, la intrebarile jurnalistilor despre modul in care le va pune in aplicare, el a evitat sa raspunda. "Voi face tot ce imi sta in putinta…

- Brexitul lasa Uniunea Europeana cu o mare problema, cea a lipsei de fonduri provocate in bugetul UE, iar negocierile dintre statele membre referitoare la contributii vor fi foarte dificile, a declarat Jyrki Katainen, vicepresedinte al Comisiei Europene insarcinat cu Locurile de Munca, Cresterea, Investitiile…

- Guvernul a decis ca angajatii din Ministerul Dezvoltarii Regionale si Fondurilor Europene si cei din Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale care gestioneaza fonduri europene vor primi un spor salarial de pana la 35%, potrivit unor surse. Ratiunea acordarii sporului ar fi ca cei care urmeaza sa…

- Senatorul PNL Florin Citu l-a acuzat, duminica, pe liderul PSD Liviu Dragnea de faptul ca, in 2018, va da "lovitura fatala" economiei si justitiei, el evidentiind cresterea galopanta a preturilor si revenirea inflatiei in 2017. "In 2017, preturile au explodat. Asta inseamna ca desi ati avut…

- Euro atinge vineri un nou maxim istoric, fiind pentru prima data cand depaseste pragul de 4,66 lei. Potrivit cursului valutar anuntat vineri de Banca Nationala a Romaniei, un euro este cotat la 4,6614 lei, in crestere cu 0,21% fata de joi. Este pentru a doua oara intr-o saptamana…

- Administratia Strazilor, ALPAB (Administratia Lacuri Parcuri Si Agrement) si AFI (Administratia Fondului Imobiliar) vor fi desfiintate etapizat si preluate de companiile municipale. Anuntul a fost facut de Sorin Chirita, administratorul public al Capitalei. Acesta a mai precizat…

- Pata de petrol formata in apele Marii Chinei in urma scufundarii unui vas care naviga sub pavilion iranian s-a extins atat de mult incat ocupa acum o suprafata similara cu a Parisului, potrivit unor specialisti chinezi. Autorittatile din China informeaza ca suprafata petei de petrol a ajuns…

- Donald Tusk, presedintele Consiliului European, a afirmat marti ca britanicii sunt bineveniti sa ramana in Uniunea Europeana. El a completat, astfel, discursul avut luna trecuta la summitul pe care l-a condus, unde liderii Uniunii Europene au cazut de acord sa discute deschis cu Londra despre…

- Ministrul german al apararii, Ursula von der Leyen, a atras atentia duminica asupra faptului ca razboiul impotriva gruparii jihadiste Statul Islamic (ISIL/Daesh) nu s-a incheiat si a subliniat necesitatea de a nu subestima capacitatile acestei grupari. Ursula von der Leyen a facut aceste declaratii…

- Mai multe persoane au fost ranite, in estul Germaniei, intr-o altercatie intre un grup de cetateni germani si un grup de imigranti, a anuntat sambata politia germana intr-un comunicat citat de DPA. Doi dintre raniti au fost injunghiati. Altul a fost electrocutat cu un pistol cu electrosocuri,…

- Tinerii dezavantajati care provin din centre de plasamenst sau au copii in intretinere vor putea lucra doi ani la stat. Cele 24 de luni ar trebui sa le fie suficiente pentru a-si castiga competentele profesionale necesare in baza carora sa isi gaseasca apoi un loc de munca la privat. Masura…

- Asociatia Pro Infrastructura a criticat dur decizia de amanare a receptiei lucrarilor la lotul 3 al Autostrazii Sebes-Turda care ar fi trebuit sa aiba loc luni si care se va intampla in martie. "Din punctul nostru de vedere, inca o amanare a deschiderii acestui lot de autostrada din motive…

- Ianuarie vine cu o veste importanta din Italia. Toyota nu va mai vinde masini diesel si decizia e destul de radicala. Totusi, daca iei in calcul evolutia pietei, era timpul, scriu cei de la Playtech. Decizia Toyota a fost luata dupa ce niponii vor sa se concentreze pe hibrizi. Singurele modele…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a decis sa anuleze creantele fiscale restante, aflate in sold la data de 31 decembrie a anului trecut, mai mici de 40 de lei. Potrivit art. 266 din Codul de procedura fiscala si a Ordinului ANAF nr. 3.497/2015, creantele fiscale restante administrate…

- Vremea geroasa si ninsorile abundente au provocat haos in Spania, sambata si duminica, mii de persoane fiind nevoite sa-si petreaca noaptea in autovehicule, conform presei spaniole si a serviciilor de urgenta. Pe autostrazile A-6 si AP-6, care se indreapta catre nord-vest din capitala tarii,…

- Mai multi parlamentari britanici doresc sa introduca o taxa de 0,25 lire sterline pentru paharele de unica folosinta, in care oamenii isi beau de obicei cafeaua, argumentand ca acestea au un puternic impact negativ asupra mediului. Initiatorii proiectului spera ca aceasta taxa, echivalentul…

- Exista in Romania salariati platiti decent, dar si angajati carora salariul abia le ajunge ca sa supravietuiasca de la o luna la alta. Diferentele mari dintre veniturile acestor categorii de lucratori fac economia tarii noastre sa arate ca cele din republicile bananiere. Bucurestenii au ramas…

- Moneda nationala a inceput in forta noul an si s-a apreciat si in a doua sedinta din 2018 in fata principalelor valute. Banca Nationala a Romaniei a anuntat o scadere de 0,23% pentru euro, cursul de joi fiind de 4,6304 lei/unitate. Dolarul continua deprecierea cu inca 0,46%, dupa…

- Intr-un interviu pentru o televiziune rusa de stat, din care cotidianul Moscow Times a dezvaluit unele fragmente, Vladimir Putin sustine ca "oricat de ciudat ar putea sa para" nu si-a schimbat comportamentul de cand a devenit presedinte fata de cel pe care il avea in perioada cand lucra pentru serviiile…

- Engie Romania, unul dintre cei doi mari furnizori de gaze din Romania, va cumpara 262 de autovehicule de la Renault Commercial Roumanie, valoarea contractului ridicandu-se la 16,4 milioane de lei (circa 3,58 milioane euro), fara TVA. Renault a depus singura oferta primita de Engie la licitatia…

- Tehnologia va schimba modul in care conducem. Masinile se vor transforma si ceea ce avem acum va fi istorie. Nu e pesimism, e viitor. Cand Nissan Leaf a rulat pentru prima data pe sosele, in anul 2010, masinile electrice au fost aduse in prim plan. Incet si sigur, Nissan Leaf, modelul care…

- Consiliul de Securitate al ONU a adoptat, vineri, noi sanctiuni care vizeaza Coreea de Nord, masurile fiind referitoare la exporturile de produse petroliere si la nord-coreenii care lucreaza in strainatate, relateaza AFP. Washingtonul a depus, joi, un proiect de rezolutie dupa negocieri cu…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, considera ca Romania ar trebui sa-si mute ambasada din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, asa cum au facut si Statele Unite ale Americii. "Eu va spun care este punctul meu de vedere. Eu cred ca Romania ar trebui sa se gandeasca serios sa mute ambasada Romaniei…