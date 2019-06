Toate magazinele Sephora din SUA se vor închide, în urma unui scandal rasist. Toți angajații merg la training Lantul de parfumerii Sephora isi va inchide miercuri toate magazinele din Statele Unite pentru un training dedicat diversitatii, la o luna dupa un incident de natura rasiala care a implicat-o pe cantareata SZA, informeaza BBC. Artista R & B de culoare a declarat că a fost urmărită să nu fure în timp ce făcea cumpărături într-un magazin Sephora din California. Compania a declarat pentru Reuters că a luat act de act de acest incident, însă trainingul nu este "un răspuns la vreun eveniment". Într-o postare pe Twitter pe… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Sursa articol si foto: incont.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Filmul „Rolling Thunder Revue: A Bob Dylan Story by Martin Scorsese”, partial documentar, va fi lansat de Netflix pe 12 iunie, potrivit Variety, relateaza News.ro.Citește și: Facebook a incalcat legile privind confidențialitatea datelor cu caracter personal in Canada Productia va fi…

- Rapper-ul Nipsey Hussle a murit în urma unui atac armat în Los Angeles, în apropiere de magazinul sau de îmbracaminte relateaza CNN. Rapperul de 33 de ani a fost împușcat mortal, alte doua persoane fiind ranite. Acestea din urma se afla în stare stabila,…

- Armata israeliana a publicat marți pe rețelele de socializare un videoclip din 2014, asigurând ca este vorba despre tirurile de rachete și de obuze din Fâșia Gaza catre direcția Israel, de noaptea trecuta, scrie AFP. Agenția internaționala de știri a verificat însa autenticitatea imaginilor…

- Deputalul ALDE de Teleorman Calota Florica Ica susține un proiect de lege pentru acordarea de zile libere platite parinților cand se suspenda cursurile școlare in Politic / on 19/03/2019 at 13:27 / Parinții copiilor care sunt nevoiți sa stea acasa, in cazul in care școlile se inchid temporar din…

- Facebook va intensifica eforturile de combatere a dezinformarii pe reteaua sa de socializare, inainte de alegerile pentru Parlamentul European din luna mai, si va colabora cu agentia de presa germana DPA pentru verificarea informatiilor, a declarat luni un oficial al companiei. Compania americana…

- Facebook planuiește sa intensifice eforturile privin combaterea dezimformarii înainte de alegerile pentru Parlamentul European, care vor avea loc în luna mai, au anunțat luni reprezentanții companiei, relateaza Mediafax citând Reuters. Compania se afla sub presiune înca de…

- "In primele 24 de ore am sters 1,5 milioane de videoclipuri ale atacului la nivel global, dintre care 1,2 milioane au fost blocate inainte de a fi incarcate", a informat Facebook pe Twitter sambata seara. Compania a precizat ca va sterge si toate variantele editate ale videoclipului, din respect…

- Incidentul s-a produs la moscheea Al Noor, aflata in centrul orasului Christchurch, al treilea cel mai mare din Noua Zeelanda. Cea de-a doua moscheie atacata se afla in suburbia Linwood. Potrivit informatiilor disponibile pana in acest moment, atacatorul a intrat in moscheea din Christchurch in jurul…