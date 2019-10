Era nevoie de o clinica de mari arși la Timișoara. Aceasta s-a lasat mult așteptata. A fost inaugurata miercuri, 9 octombrie, in prezența ministrului Sanatații, Sorina Pintea. Sunt date in folosința trei saloane din cinci disponibile și toate cele trei boxe sunt deja ocupate la ora actuala. The post Toate locurile in Clinica de mari arși au fost ocupate, la nicio saptamana de la inaugurare appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! .