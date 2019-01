Stiri pe aceeasi tema

- Kim Kardashian a anuntat ca va avea al patrulea copil, cu ajutorul unei mame purtatoare, confirmand ca ea si sotul ei Kanye West asteapta un eveniment fericit, scrie AFP, potrivit news.ro.Citește și: Mare atenție, șoferi! Aveți mai multe modalitați de plata a amenzilor rutiere Dupa…

- ~oferii sunt obligati sE aibE maxina echipatE cu anvelope de iarnE dacE circulE pe o xosea acoperitE de zEpadE, gheatE sau polei. DacE nu se conformeazE legii, xoferii pot fi amendati xi pot rEmane fErE certificatul de inmatriculare. Totuxi, politia poate da amenzi xi dacE maxina este echipatE cu astfel…

- Tot mai multi parinti apeleaza la afterschool, deoarece trebuie sa petreaca mult timp la serviciu si in trafic. Cum nu are cine sa aiba grija de cei mici, solutia cea mai buna dupa programul de scoala este pentru orice parinte after school-ul. Ministerul Educatiei lucreaza acum la o lege prin care statul…

- Starleta de televiziune Kim Kardashian si sotul ei, rapperul Kanye West, asteapta al patrulea copil care va fi nascut de o mama-surogat, potrivit ... The post Revista People: Kim Kardashian si Kanye West asteapta al patrulea copil appeared first on Renasterea banateana .

- Kim Kardashian a stralucit intr-o rochie mini din cristale roz, iar decolteul adanc a intors toate privirile. Diva isi etaleaza mereu formele voluptoase si este mandra de ele. Kim Kardashian a pasit mandra la bratul sotului sau Kanye West, iar amandoi le-au oferit fotografilor prezenti la eveniment…

- Peste 38% dintre romani nu isi fac planuri si cel mai probabil vor petrece acasa sarbatorile, alaturi de familie si prieteni, conform unui studiu remis luni AGERPRES, cei mai multi dintre respondenti afirmand ca planuiesc sa aloce un buget individual cuprins intre 501 si 1.000 de lei pentru vacanta…

- Kim Kardashian și Kanye West se afla printre celebritațile care au fost evacuate cu forța din cauza incendiilor de vegetație din California. Cuplul a platit o echipa de pompieri particulari care sa protejeze proprietatea din calea incendiului cunoscut sub numele de Woolsey.

- Starleta a publicat imaginile pe contul ei de Instagram si si-a rugat fanii "sa se roage pentru Calabasas", zona in care se afla locuinta sa si a rapperului Kanye West. Si Kourtney Kardashian, sora lui Kim, a fost nevoita sa isi paraseasca locuinta, aflata in vecinatate. Incendiul a izbucnit in zona…