Stiri pe aceeasi tema

- Anuntul a fost facut de actor prin intermediul unui clip lansat miercuri. Inainte de a renunta la parul facial, Momoa si-a luat adio de la cele mai celebre personaje ale sale, Khal Drogo, din serialul "Game of Thrones/ Urzeala Tronurilor", si Aquaman din pelicula omonima. El a mai afirmat ca cel mai…

- Actorul american Jason Momoa, cunoscut pentru apariția in filmul "Aquaman" și in serialul "Game of Thrones/ Urzeala Tronurilor", și-a ras barba și mustața pentru a promova reciclarea, relateaza apnews.com, potrivit Mediafax.Anunțul a fost facut de actor prin intermediul unui clip lansat miercuri.…

- Actorul Jason Momoa, care a interpretat personajul Khal Drogo din serialul „Game of Thrones” și totodata protagonistul filmului „Aquaman”, și-a șocat fanii atunci cand a decis sa iși dea barba jos, pentru prima oara dupa șapte ani!

- Jason Momoa a postat pe YouTube un filmuleț in care arata cum iși barbierește barba, pentru prima oara in ultimii 7 ani. In spatele gestului actorului din ”Game of Thrones” și ”Aquaman” este o motivație ecologica. „Ramas bun, Drogo”, a exclamat Jason in momentul in care a pus aparatul pe piele. El…

- Nadine, una dintre cele mai simpatice mulatre de la noi a postat pe contul ei de Facebook un mesaj care i-a surprins pe fanii sai! Vedeta a avut vise deocheate cu Jason Momoa, celebrul pentru rolurile Khal Drogo, dar și pentru Aquaman.

- Un sequel la ‘Aquaman’ (2018), filmul de succes cu supereroi care il are ca protagonist pe Jason Momoa, va fi lansat pe marile ecrane la 16 decembrie 2022, potrivit mass-media americane citate joi de EFE. ‘Aquaman’, care apartine universului cinematografic creat de Warner Bros. pornind de la personaje…

- Un sequel la 'Aquaman' (2018), filmul de succes cu supereroi care il are ca protagonist pe Jason Momoa, va fi lansat pe marile ecrane la 16 decembrie 2022, potrivit mass-media americane citate joi de EFE. 'Aquaman', care apartine universului cinematografic creat de Warner Bros. pornind…

- Compania Warner Bros. a anuntat ca lungmetrajul „Aquaman 2” va fi lansat pe 16 decembrie 2022, potrivit Variety, scrie news.ro.La inceputul acestei luni a fost anuntata continuarea succesului de box office, care il are pe Jason Momoa in rol principal, iar David Leslie Johnson-McGoldrick, care…