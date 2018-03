Stiri pe aceeasi tema

- Toate drumurile nationale sunt deschise, Regionalele CNAIR SA actionand in zonele afectate de codul portocaliu in intervalul 23 martie, ora 17.00 – 24 martie, ora 05.00. Drumarii au intervenit cu 803 autoutilaje si au imprastiat 3.557,74 tone de material antiderapant pentru a mentine deschisa circulatia…

- Meteorologii au emis cod galben de ninsori puternice pentru jumatate de țara.Codul galben care vizeaza ninsoare abundenta, strat de zapada consistent, temporar viscol si vizibilitate scazuta va afecta, in perioada 23 martie, ora 12:00 - 24 martie, ora 00:00 jumatate de țara.

- Meteorologii au prelungit cu putin timp in urma cod galben, in intervalul 23 martie, orele 15 20.Fenomene vizate: ninsori, intensificari ale vantului, zapada spulberata, vreme deosebit de rece.In jumatatea de est a Munteniei, in Dobrogea si in cea mai mare parte a Moldovei ninsorile vor continua, dar…

- BLOCAJE… Din cauza viscolului puternic la sol și a vizibilitații reduse, astazi, 23 martie 2018, incepand cu ora 8.30, a fost decisa inchiderea circulației rutiere pentru toate categoriile de autovehicule pe DN 23B, intre Maicanești și Cioraști (județul Vrancea). De asemenea, incepand cu aceeași ora,…

- Meteorologii au emis cod galben de ninsori puternice pentru noua raioane din sudul țarii.Codul galben care vizeaza ninsoare abundenta, strat de zapada consistent, temporar viscol si vizibilitate scazuta va afecta, in perioada 23 martie, ora 12:00 - 24 martie, ora

- Meteorologii au emis noi atenționari meteo pentru partea sudica a Romaniei. Astfel, incepand de astazi intra in vigoare o informare meteo de vreme rea, iar de joi doua Coduri portocaliu și galben, scrie digi24.ro.

- Meteorologii spun ca trebuie sa ne asteptam la ninsori abundente, la intensificari ale vantului (chiar viscol pe alocuri) si la o vreme deosebit de rece in comparatie cu media multianuala a temperaturilor.

- INFORMARE METEOROLOGICA valabila pentru toate judetele din MOLDOVA. Interval de valabilitate: 19 martie, ora 13:30 – 20 martie, ora 20:00. Fenomene vizate: precipitații sub forma de ninsoare, intensificari ale vantului, vreme deosebit de rece; Zona afectata: MOLDOVA In intervalul menționat, vor fi perioade…

- Ultimele 24 de ore s-au remarcat printr-o vreme mai mult decat capricioasa, creand probleme atat participanților la trafic, cat și echipelor de deszapezire ale DRDP Iași. Ninsorile abundente, dar și fenomene extreme precum ploaia inghețata și-au facut simțita prezența pe unele sectoare de drum național,…

- Din cauza conditiilor meteo (polei si ghetus), pe DN 24, km 188-174 (panta Motel Bucium, judetul Iasi), a fost instituita restrictie de tonaj pentru autovehiculele cu masa totala maxima autorizata mai mare de 7,5 tone. Restrictia este valabila incepand cu ora 16.45. DRDP Iasi sta la dispozitia participantilor…

- Reprezentantii Directiei Regionale Drumuri si Poduri (DRDP) Iasi au actionat, in noaptea de sambata spre duminica, cu 157 de utilaje pe drumurile nationale din administrare, fiind imprastiate peste 1.000 de tone de material antiderapant. Potrivit unui comunicat de presa remis duminica…

- Revenirea avertizarilor de Cod galben de vreme nefavorabila, dar mai ales alternarea fenomenelor meteo și variațiile bruște de temperatura au solicitat eforturi deosebite din partea drumarilor Moldovei, pentru menținerea in buna circulație a sectoarelor de drum național din administrare. Astfel, in…

- Direcția Regionala de Drumuri și Poduri (DRDP) Iași a anunțat in aceasta seara ca „echipele DRDP Iași au reușit deblocarea celor doua tronsoane de drum afectate de viscol din județul Vrancea, respectiv DN 2N (Bogza-Dumbraveni, km 8-17) și DN 23B (Maicanești – Cioraști, km 0 – 15)“. Pe de alta…

- DN2 N, sectorul Bogza Dumbraveni, care a fost blocat incepand de luni seara, orele 22, a fost deblocat azi in jurul pranzului. Anunțul a fost facut in cadrul unei ședințe la Prefectura. DN23 B, intre Maicanești și Cioraști, care a fost inchis astazi, la orele 4.30, ramane blocat. Se…

- Carosabilul se prezinta umed, cu zapada framantata in strat de sub 2 cm grosime spre acostament, in judetele Botosani, Vaslui, Neamt si pe DN 17A, DN 17B si DN 18, in judetele Suceava si Bacau. Pana la orele pranzului, pe drumurile nationale din administrarea DRDP Iasi s-a actionat cu 133 de autoutilaje…

- Un val de frig va cuprinde treptat toata tara, incepand din noaptea de sambata spre duminica, iar Capitala si 27 de judete din Moldova, estul Transilvaniei, Oltenia, Muntenia si Dobrogea se vor afla sub Cod portocaliu de ger, in timp ce 13 judete vor fi sub Cod...

- Stratul gros de zapada care s-a așternut in noaptea de miercuri spre joi, cand Suceava s-a aflat sub cod galben de ninsori, a dat batai de cap șoferilor care au avut de munca sa o scoata de sub troiene, dar nu și pe principalele artere de circulație, ba chiar și pe principale strazi din cartiere, ...

- Astazi, Moldova se va afla sub cod galben de ninsori. Trasee naționale și drumuri locale din țara nu sunt blocate. Pe teritoriul tarii, la menținerea securitații rutiere si acordare ajutorului cetațenilor sunt dislocate echipaje de patrulare care sunt dotate cu echipament

- Toata noaptea, prefectul județului Vaslui, Eduard Popica, a stat și a supravegheat acțiunile de deszapezire de pe drumurile naționale din județul Vaslui. In afara evenimentului de la Crețești, cu microbuzul de Chișinau rasturnat in șanț, s-a mai petrecut un eveniment intre Huși și vama Albița, la care…

- DRDP Iași informeaza participanții la trafic asupra faptului ca, la acest moment, circulația in județele Moldovei se desfașoara in condiții de iarna, avand in vedere avertizarea Cod galben de ninsori abundente instituita la nivel regional. Partea carosabila se prezinta umed cu zapada framantata in strat…

- In urma cu puțin timp, meteorologii au extins avertizarea cod galben de ninsori abundente valabila pentru Buzau și alte județe pana joi, 15 februarie, la ora 11.00. Astfel, in intervalul 14 februarie, ora 11.00 – 15 februarie, ora 11.00 vor fi ninsori temporar insemnate cantitativ (in general 20…25…

- ANM a emis pentru aceasta dimineața o atenționare Cod galben de ninsori abundente, viscol și depuneri de strat consistent de zapada. Atenționarea este valabila incepand cu ora 11:00 și este valabila pana maine, 15 februarie 2018, la aceeași ora. Pe acest fond, drumarii anunța ca sunt pregatiți sa intervina…

- Meteorologii au extins avertizarea cod galben de ninsori abundente valabila pentru Buzau și alte județe pana joi, 15 februarie, la ora 11.00. Astfel, in intervalul 14 februarie, ora 11.00 – 15 februarie, ora 11.00 vor fi ninsori temporar insemnate cantitativ (in general 20…25 l/mp) cu depunere de strat…

- De astazi, de la ora 11, si pana maine la amiaza, judetul nostru se va afla sub incidenta unei avertizari meteo cod galben de ninsori abundente, viscolite pe alocuri. Vremea capricioasa va afecta si celelalte judete din Moldova. In sudul si in estul tarii se vor cumula local 15-20 l/mp si, pe spatii…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, marti, doua atentionari cod galben de ninsori, prima vizand Banatul, Oltenia si Muntenia, iar a doua vizeaza cea mai mare parte a Moldovei si nordul Munteniei. Atentionarile expira joi, la ora 11.00. Prima atentionare ...

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, astazi, doua avertizari meteo tip cod galben de ninsori abundente si ploi insemnate cantitativ. Potrivit ANM, in intervalul 13 februarie, ora 20.00 -...

- Autocamioane derapate in șanțuri, drumuri blocate, coliziuni intre autoturisme pe fondul neadaptarii vitezei la condițiile de trafic. Acestea ar fi efectele nedorite ale nerespectarii regulilor de circulație pe timp de iarna, dincolo de ninsorile cazute incepand de de ieri, 08 februarie 2018, pe drumurile…

- PROGNOZA METEO pentru 22 si 23 ianuarie indica faptul ca vremea se va mentine rece si vor avea loc ninsori in cea mai mare parte a tarii. ANM a dat publicitații prognoza meteo pentru 22 si 23 ianuarie, zile in care cerul va avea innorari si vor fi mai ales ninsori, cu precadere in prima jumatate a zilei…

- Daca la sfarșit de saptamana drumarii au avut de lucru cu ninsorile din zona de munte a Moldovei, conform avertizarilor meteorologice, incepand cu dimineața de luni, 22 ianuarie 2018, frontul atmosferic se muta spre sudul regiunii, unde se așteapta intensificari ale vantului și ninsori viscolite. Pe…

- Circulatia a fost reluata pe toate drumurile nationale, insa pe anumite tronsoane se circula in continuare in conditii de iarna, potrivit datelor centralizate la nivelul Ministerului Afacerilor Interne. Conform unui comunicat al MAI, vineri dimineata, la sediul ministerului a avut loc…

- Echipele DRDP Iasi au facut fata cu brio avertizarii Cod Portocaliu de ninsori si viscol instituit la nivel regional incepand cu noaptea de 17/18 ianuarie 2018. Astfel, la momentul de fata, pe drumurile de pe raza tuturor celor 9 Sectii de Drumuri Nationale (SDN) din subordine se circula in conditii…

- Incepand din noaptea de 17-18 ianuarie 2018, județele Iași, Vaslui, Vrancea, Galați și zonele joase ale județelor Neamț și Bacau au intrat sub incidența avertizarilor Cod Galben, respectiv Cod Portocaliu de ninsori și viscol. Pe acest fond, DRDP Iași vine cu o serie de recomandari la adresa șoferilor,…

- Secretarul de stat in MAI Raed Arafat a vorbit, joi, despre situația din țara. Codul portocaliu de ninsoare si viscol face ravagii in Romania. Este haos in trafic pe Valea Prahovei, iar drumurile nationale din Moldova sunt acoperite cu zapada, informeaza Centrul Infotrafic din Politia Romana.

- Optsprezece judete din Oltenia, Transilvania si Moldova se afla pana joi seara sub cod portocaliu de ninsori si viscol. De asemenea, pana la ora 22.00 este in vigoare o avertizare cod galben de vant puternic si precipitatii abundente.

- Localitati din opt judete aflate in regiunea Moldovei sunt vizate de o atentionare nowcasting Cod galben de precipitatii mixte si polei, emisa miercuri de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM).

- ANM a emis atenționare de cod galben de precipitații și intensificari ale vantului, in intervalul 17 ianuarie, ora 14 – 18 ianuarie, ora 22, in nordul Moldovei, Dobrogea, nordul Olteniei și pe arii restranse in nordul Munteniei. Meteorologii au emis, de asemenea, atenționare de cod portocaliu de vant…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis coduri PORTOCALIU si GALBEN, de ninsori masive si viscol, pentru judetul Neamt. CODUL PORTOCALIU este valabil in intervalul 18 ianuarie, ora 1:00 – 18 ianuarie, ora 17:00, fiind vizate județele Iași, Vaslui, Vrancea, Galați, Tulcea și zona joasa a…

- Serviciul Regional de Prognoza a Vremii din Bacau a emis o informare meteorologica de ninsori si ploi valabila pentru toate judetele din Moldova. Potrivit acesteia, din aceasta seara (15 ianuarie), de la ora 20,00 pana miercuri (17 ianuarie) se vor semnala precipitații sub forma de ninsoare, lapovița…

- Pentru a preintampina producerea unor accidente, politistii ii sfatuiesc pe conducatorii auto care se deplaseaza in astfel de zone sa manifeste prudenta sporita la volan, sa mareasca distanta de siguranta fata de vehiculele din fata si sa nu se hazardeze in efectuarea unor manevre riscante in trafic.Totodata,…

- Avertizarile cu cod galben de ninsori si vant puternic, prelungite Meteorologii au prelungit pâna la ora 17:00 avertizarile cu cod galben de ninsori si vânt puternic emise astazi pentru toate zonele de munte. La altitudini de peste 1.700 de metri, vântul va ajunge la 90 de…