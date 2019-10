Stiri pe aceeasi tema

- Bienala Art Encounters 2019, cel mai așteptat eveniment din Romania dedicat artei contemporane, va incepe in weekend și se va desfașura timp de cinci saptamani la Timișoara pana in data de 27 octombrie. Deschiderea oficiala a Expoziției va avea loc vineri, 20 septembrie, la ora 16.00 la Muzeul de Transport…

- Inceput in forta pentru CSC Ghiroda si Giarmata Vii. Echipa pregatita din aceasta vara de Tavi Benga are parte de un debut fantastic in noul sezon. Echipa de langa Timisoara a trecut deja de trei tururi preliminare in Cupa Romaniei, acolo unde a eliminat rand pe rand Giarmata Vii, Dumbravita si pe fosta…

- Faleza de pe malul Begai va gazdui, saptamana viitoare, unul dintre cele mai spectaculoase evenimente organizate in Timisoara. Bega Bulevard continua si in acest an, cu Parada Ambarcatiunilor, Cursa Ratustelor, dar si cu o bogata oferta artistica. Amplasarea scenei vis a vis de parcul Alpinet (in spatele…

- Alerta in Timișoara! Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale se afla pe urmele unei minore in varsta de 9 ani, care a disparut ieri, dintr-un parc aflat in zona Bucovina. Mirela Szucs ar fi plecat din zona parcului ieri, 26 august, și nu ar mai fi revenit pana in prezent. Fetița in varsta de…

- Sunt locuitori ai Timișoarei care nu se odihnesc deloc in weekend. Ar dormi la miezul nopții, dar nu ii lasa bașii puternici și „trilurile” care vin din direcția discotecilor. Polițiștii locali au fost in weekend in discoteci și cluburi. Nu ca sa danseze, ci pentru a da amenzi. Totuși, sancțiunile sunt…

- Romania a obținut o victorie muncita in Slovacia, cu care și-a asigurat prezența in calificarile pentru EuroBasket 2021. „Vulturii” au inceput mai greu partida de la Bratislava, dandu-le speranțe slovacilor care aveau nevoie de un succes la +17 puncte, dar au revenit rapid și s-au desprins pe tabela.…

- Celebrul cub Rubik va fi subiect pentru un concurs inedit, care va avea loc, in premiera, la Timisoara. Asociatia Romana de Speedcubing vine pentru prima data in capitala Banatului pentru a arata care este cel mai bun localnic in rezolvarea celebrului joc al mintii. „Asociatta pe care o conduc organizeaza…

- Mai multe zone ale Timișoarei vor fi afectate astazi, 20 august, de intreruperea apei calde, timp de mai multe ore. Colterm este nevoita sa intrerupa furnizarea apei calde, ca urmare a unor lucrari efectuate de ENEL SA la rețeaua de medie tensiune. Lucrarile vor genera opriri in alimentarea cu energie…