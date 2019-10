Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Sectorului 6, Gabriel Mutu: "Inca de la inceputul mandatului, am incurajat elevii din școlile Sectorului 6 sa practice sportul pentru a avea un stil de viața sanatos. Dupa succesul proiectelor: ”Școala dupa Școala”, prin care mai mult de 6700 de elevi beneficiaza de masa calda gratuita…

- Domnul primar Toader Mugur Mihai vine in sprijinul locuitorilor sectorului 2 care iși fac curațenie in case și ii anunța ca sambata, 28 septembrie 2019, pot depozita din nou deșeuri voluminoase și DEE-uri in fața imobilelor de domiciliu, de unde vor fi ridicate gratuit de catre S.C. Supercom…

- Imprumutat din marile capitale europene, conceptul “park&ride” este un succes in Sectorul 4 al Capitalei, potrivit unui comunicat de presa al primariei:`Aproape 1.000 de noi locuri de parcare au fost amenajate de catre Primaria Sectorului 4, in mai puțin de un an de zile, in apropierea…

- Primarul Dan Tudorache in vizita la santierul stadionului de rugby "Arcul de Triumf": Vom sprijini noul stadion de rugby cu tot ce nu poate asigura Compania Nationala de Investitii" Primaria Sectorului 1 continua sa fie alaturi de sportul romanesc si de miscarea sportiva din aceasta zona administrativa.…

- Binecunoscuta cantareța Andra implinește 33 de ani. Vedeta a transmis un mesaj de ziua sa de naștere. In data de 23 august, Andra iși aniverseaza ziua de naștere. Artista implinește 33 de ani, ocazie cu care a transmis un mesaj pe contul sau de Facebook. "De ziua mea, am tot ce imi doresc. Sunt liniștita,…

- In temeiul prevederilor art. 7 alin. (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, si ale Hotararii Consiliului Local Sector 2 nr. 85/2015 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea procedurilor si modalitatilor de aducere la cunostinta publica…

- Institutul Cantacuzino a inceput pregatirea personalului pentru productia de vaccin gripal, iar procesul de instruire continua „pana la atingerea nivelului de performanta”. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militara „Cantacuzino", aflat in subordinea Ministerului Apararii Nationale,…