Toate cotidianele britanice au renunțat la rubrica "fata de la pagina trei" Cititorii ziarului britanic Daily Star nu vor mai gasi în paginile gazetei fotografii cu femei topless, deși ziarul era cunoscut pentru materialele soft-porn prezentate în paginile sale. Astfel, cotidianul se va alatura celorlalte ziare care au hotarât sa scoata aceasta rubrica, informeaza Reuters.



Redactorul ziarului a confirmat și el știrea vineri, însa a spus ca gazeta nu va renunța definitiv la pozele cu femei, doar ca acestea nu vor mai aparea dezbracate. Decizia a fost luata în conformitate cu dorințele cititorilor. Experții media sunt de parere ca aceasta… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

