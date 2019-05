Stiri pe aceeasi tema

- Romania si Turcia vor colabora in domeniul Sanatatii dupa ce Executivul a aprobat o hotarare de Guvern pe 28 martie. Acordul intre cele doua state a fost semnat in Turcia, la Ankara, pe 15 octombrie 2018. Documentul va inlocui astfel un act normativ semnat in 1991.

- Primarul orașului Odobești, Daniel Nicolaș, a primit premiul pentru performanța și succes in administrație. Distincția i-a fost acordata edilului șef in cadrul Galei „AOR- 25 de ani“ de la Teatrul Național București „I.L. Caragiale”, Sala Pictura. Asociația Orașelor din Romania (AOR) organizeaza gala…

- Vineri, 15 martie 2019, a fost lansat, la sediul Inspectoratului Școlar Județean Vrancea, primul numar din Buletinul Societații de Geografie din Romania – filiala Vrancea, avandu-i ca editori pe prof. dr. Nicolae Damian și prof. dr. Razvan Sacrieru. Amfitrioni ai evenimentului au fost: inspector școlar…

- Presedintele Consiliului Judetean Dambovita, Daniel Comanescu, si vicepresedintii Luciana Cristea si Alin Manole au participat la sedinta ordinara a Adunarii Generale a filialei judetene Dambovita a Asociatiei Comunelor din Romania (ACoR), ce s-a desfasurat la Consiliul Judetean Dambovita. La eveniment…

- Curtea de Conturi a Romaniei si Oficiul Suprem de Audit al Poloniei au parafat, recent, un Acord de Cooperare ce prevede desfasurarea de misiuni de audit comune, schimb de experienta si de personal de specialitate la nivelul celor doua institutii, precum si impartasirea celor mai bune practici si metode…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, luni, ca Guvernul a scos ”tara din noroaie” prin implementarea PNDL 1 si PNDL 2, adaugand ca 70% din finantarile alocate prin cele doua programe au mers catre mediul rural. Ea a participat la cea de-a XXII-a sesiune ordinara a Asociatiei Comunelor din Romania, unde…

- Trei primari de comune din Vrancea au fost premiați pentru activitatea de la nivel local, in cadrul celei de-a XXII-a sesiuni ordinare a Adunarii generale a Asociației Comunelor din Romania (ACoR). Evenimentul are loc in perioada 17-20 februarie la București, tema principala a lucrarilor fiind „Spațiul…

- Decalajul dintre sate si orase "va continua sa se reduca semnificativ" Premierul Viorica Dancila. Foto: Agerpres. Decalajul dintre sate si orase va continua sa se reduca semnificativ pâna în 2020 prin investitiile facute de guvern, a promis astazi premierul Viorica Dancila la o întâlnire…