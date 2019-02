Toate codurile de parafa eliberate de DSP in 2018, luate la puricat/Pintea: sunt aproape 1000 de dosare

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat, miercuri, referitor la cazul italianului care a operat in clinici private desi avea doar 8 clase, ca existau sesizari in ceea ce-l priveste din noiembrie si ca acum sunt verificate toate parafele eliberate de Directia de Sanatate Publica in 2018.

- La o zi de cand s-a aflat despre cazul “falsului medic” italian care ar fi profesat in Romania si ca acesta a avut un cod de parafa eliberat de Directia de Sanatate Publica Bucuresti, pe masura ce se fac verificari in aceasta speta, ministrul Sanatatii a dezvaluit cum anume s-ar fi justificat functionara…

- Consiliul de Justitie si Afaceri Interne, care se va desfasura la Bucuresti, reprezinta o oportunitate pentru Romania de a transmite ca aderarea la spatiul Schengen reprezinta un obiectiv national, a declarat, luni, ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan. Oficialul roman a subliniat…

- Numarul de societati cu raspundere limitata (SRL) inmatriculate in Romania in perioada octombrie-decembrie 2018 a crescut cu aproximativ 43% fata de aceeasi perioada a anului 2017, insa in ce priveste municipiul Bucuresti acesta a inregistrat pentru prima data dupa 2014 o scadere, de circa 3,76%.

- Negocierile primarilor de municipii din Romania cu reprezentantii Guvernului, incepute marti, la Bucuresti, la sediul Asociatiei Municipiilor din Romania (AMR), au continuat si miercuri, edilii fiind decisi sa organizeze un protest public daca revendicarile lor nu sunt luate in seama la intocmirea…

- Presedintii Parlamentului European, Consiliului European si al Comisiei Europene, care vin in cursul acestei zile de 10 ianuarie la Bucuresti, vor participa, in cursul serii, la ceremonia de deschidere a presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene si la concertul inaugural dedicat preluarii…

- Este vorba de peste 34.000.000 milioane de euro, bani pierduti de calatorii care nu au cerut compensatiile la care au dreptul pe baza legislatiei europene pentru zborurile intarziate sau anulate pe principalele patru aeroporturi din Romania: Bucuresti, Cluj-Napoca, Timisoara si Iasi. De la inceputul…

- Romania sasului elocvent ca un Trabant e la fel de apetisanta ca redegista Angela Merkel, cand a fost la Costinesti, in anii ’70. Klaus Brr Brr Spielhosen l-a carotat pe Ilan Laufer, blocand astfel relatia cu Israel si SUA. Herr Brr Brr, esti antisemit? E a treia oara, anul asta, cand te acuza lumea…