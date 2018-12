Stiri pe aceeasi tema

- Primele 30 de autobuze noi, achizitionate de Primaria Capitalei, au intrat sambata pe cinci trasee de transport in comun si sunt functionale, afirma Societatea de Transport Bucuresti (STB), intr-un comunicat de...

- Primele 30 de autobuze noi, achizitionate de Primaria Capitalei, au intrat sambata pe cinci trasee de transport in comun si sunt functionale, afirma Societatea de Transport Bucuresti (STB), intr-un comunicat remis STIRIPESURSE.RO. Potrivit sursei citate, autobuzele circula pe liniile 302 (cele…

- Noile autobuze turcești, marca Otokar, au probleme cu frigul de la noi din țara. In spațiul public au aparut, sambata, imagini cu un autobuz nou in trafic la care se intervine cu o echipa de mecanici, iar surse STB confirma, pentru MEDIAFAX, ca autobuzului „i-a sarit siguranța generala de la frig”.Surse…

- Societatea de Transport Bucuresti (STB) va scoate pe traseu primele autobuze Otokar incepand cu data de 1 decembrie, anunta Primaria Capitalei. continuare (Articol din sectiunea Masini Noi / News )

- Noile autobuze Otokar, cumparate de Primaria București din Turcia, vor incepe sa circule pe strazile din Capitala incepand cu 1 decembrie, a anunțat primarul Gabriela Firea. Potrivit STB, cele 30 de autobuze vor asigura serviciul de transport pe liniile 302 (cu autobuze de 10 metri lungime), 336 si…

- Referitor la informațiile aparute in mediul public, conform carora STB SA ar fi crescut nivelul amenzilor la 500 de lei pentru cei care calatoresc pe mijloacele de transport fara titlu valabil, STB SA face urmatoarele PRECIZARI In urma semnarii Contractului de delegare a serviciului de transport intre…

- Șoferii mai corpolenți de la Societatea de Transport București nu incap in scaunele noilor autobuze cumparate de Primaria Capitalei de la Asocierea Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi, potrivit unor surse HotNews.ro . S-a incercat mutarea scaunului mai in spate, insa nu se mai vede bine in oglinzi, au…

- „Pentru ca un astfel de eveniment ar afecta serios viata bucurestenilor” Avand in vedere greva generala de la metrou, anuntata recent de conducerea Unitatii– Sindicatul Liber Metrou, care ar urma sa fie declansata miercuri, 21 noiembrie, pe o perioada nedeterminata, Primarul General, Gabriela Firea,…