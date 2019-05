Stiri pe aceeasi tema

- Aretha Franklin, care a incetat din viața anul trecut, a devenit prima artista recompensata postum cu un premiu special Pulitzer. Potrivit Hollywood Reporter , premiul i-a fost acordat dupa moarte vedetei pentru contribuția la dezvoltarea culturii și muzicii americane timp de 50 de ani. Astfel, Aretha…

- Actrita Lori Loughlin si sotul ei, designerul Mossimo Giannulli, au pledat „nevinovat” in cazul mitei date pentru admiterea copiilor lor la facultati de prestigiu din Statele Unite, scrie Variety, potrivit news.ro.Cuplul se numara intre cele 33 de persoane acuzate pentru frauda. Loughlin…

- Lucrarile de deviere a albiei Someșului Mic - a caror finalizare ar permite operarea de avioane transatlantice de pe Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj (AIAC) - sunt blocate din cauza lipsei exproprierilor.

- O angajata a Primariei Baia Mare și-a ucis soțul cu un ciocan. Femeia se afla in prezent internata la spital in coma! Un scenariu parca desprins din filmele de groaza a avut loc in aceasta dimineața in Baia Mare. Scandalul care a izbucnit intre cei doi soți s-a sfarșit cu moartea barbatului și internarea…

- Pe parcursul a trei zile, 21-23 februarie 2019, deputatul PSD Dambovita, Carmen Hoban a facut parte din delegația romana care a participat la Reuniunea Audierilor Parlamentare de la Organizația Națiunilor Unite, desfașurata la New York sub egida Uniunii Interparlamentare (21-23 Februarie 2019).…