- Procurorii DIICOT Iasi sunt pe urmele unei retele de crima organizata care, printr-o metoda informatica sofisticata, ar fi reusit sa sustraga intr-o singura noapte 3,8 milioane de lei de la 32 de bancomate Raiffeisen din Romania. Infractorii informatici ar fi controlat de la distanta ATM-urile in asa…

- Unii dintre oamenii care au venit sa protesteze au portavoce, astfel ca scandarile se aud in cladirea Salii Palatului. Multi delegati la congres au iesit la ferestre pentru a vedea ce se intampla. Si in fata Salii Palatului sunt cateva sute de social-democrati.

- Salariile din administratie, aparare, sanatate si invatamant au crescut de doua ori mai repede in Romania decat salariile platite tuturor angajatilor din tara. Ca pondere in totalul masei salariale, ele sunt cu doar cateva puncte procentuale sub nivelul celor din statele din nordul Europei, recunoscute…

- MOL Romania, filiala locala a grupului MOL, a finalizat construcția terminalului GPL in Tileagd, județul Bihor. Investiția in noua instalație care se intinde pe o suprafața de peste 10.000 metri patrti, a depașit 2,3 milioane euro. Terminalul, care este perfect operațional, cuprinde 4 rezervoare GPL…

- Un sofer de 25 de ani a pierdut controlul volanului si a intrat cu masina intr-un stalp, informeaza Romania TV. In urma impactului, tanarul a ramas incarcerat. Pompierii militari l-au scos din masina si a fost dus de urgenta la spital. Citeste si Un mort si trei raniti, in urma unui accident…

- Consumul zilnic de gaze a fost de circa 65 de milioane de metri cubi, iar sursele de provenienta au fost productie interna (aproximativ 27-28 de milioane de metri cubi), gaz extras din depozite (circa 14-15 milioane de metri cubi) si importuri, care au ajuns si la 22 de milioane de metri cubi (adica…

- Comisia Europeana a anuntat marti ca un pachet de investitii de 1,8 milioane de euro din Fondurile de Coeziune vor finanta masurile de protectie impotriva inundatiilor pentru 11 bazine hidrografice din Romania, inclusiv construirea unor statii pentru masurarea nivelului precipitatiilor precum si infrastructura…

- ♦ Hidroelectrica, cel mai mare producator de energie din Romania, a terminat anul trecut cu un profit brut de circa 1,5 miliarde de lei, valoare apropiata de nivelul record din 2016 si cu 20% peste cea bugetata pentru 2017 ♦ Controlul costurilor, dar si preturile mari din piata energiei au…

- Gabi Enache s-a hotarat sa se desparta de FCSB. A reziliat contractul cu trupa lui Gigi Becali si acum va ajunge in Rusia. Va fi si un salt financiar pentru fundasul de 27 de ani, el urmand sa obtina de aproape trei ori mai mult fata de cei 16.000 de euro primiti lunar la trupa ros - albastra.…

- Corina Cretu lanseaza un avertisment dupa intalnirea cu premierul Viorica Dancila si spune ca Romania risca sa piarda pana la 831 milioane de euro, bani care trebuiau folositi pentru constructia spitalelor regionale, mentionate in programul de guvernare, potrivit Hotnews. 0 0 0 0 0 0

- La inceputul acestui an, ministrul de Interne, Carmen Dan, și-a reactualizat declarația de avere. Conform documentului care-i contureaza un trai obișnuit, mai-mare polițiștilor romani are doua mașini, un apartament in coproprietate cu soțul ei, dar și datorii bancare care insumeaza 100.098 de lei. Nu…

- Ca prim pas sa se inceapa dezvoltarea energiei regenerabile in Romania este posibilitatea contractele bilaterale si facilitarea accesului la retea, a spus Aurel Arion, CEO Renovatio Trading & Renovatio Asset Management, in cadrul evenimentului ZF POWER SUMMIT 2018. „Randamentul noilor…

- Compania din Bacau a trimis anul trecut la export 40% din productie, iar restul pe piata locala. „Vrem sa crestem mai mult pe piata locala.“ Fabrica Barleta Bacau, in care se produc pungi, saci si sacose din hartie pentru mari lanturi de supermarketuri, retele de fast-food sau pro­du­ca­tori…

- Ministerul Sanatații susține ca parinții a 20.000 de copii au refuzat vaccinarea impotriva rujeolei, iar acest lucru contribuie la evoluția epidemiei . Statisticile sunt de la inceputul acestui an si apar intr-un raspuns al Ministerului Sanatații la interpelarea deputatului Petru Movila. Potrivit documentului…

- Compania Garanta Asigurari a anuntat achitarea diferentei de plata de 4 mil. euro catre proprietarul fabricii de mobila Prestige Mob, care a ars anul trecut in Balotesti. Aceasta este cea mai mare dauna cunoscuta in istoria asigurarilor imobiliare.

- ♦ Folosirea exclusiva a dispeceratelor de taxi, asa cum cer noile reglementari propuse de Primaria Capitalei, va ingreuna preluarea comenzilor, spun administratorii de aplicatii online, taximetristii si alti transportatori. Noile reglementari pro­puse de Primaria Ca­pi­talei nu raspund…

- Parcul auto national din Romania a ajuns, la finele anului 2017, la peste 7,635 milioane de unitati, in crestere cu 8,91% fata de anul precedent, potrivit datelor Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV), consultate de AGERPRES. Statistica de specialitate arata ca,…

- ”O spun foarte raspicat: mare atenție și pentru hashtagii din strada și chiar și pentru liberali cand folosesc terminologia de ciuma roșie. Cine știe istoria și știe despre ce vorbim, vedeți ca originea istorica este nazista și cu astfel de chestiuni ar fi bine sa nu se mai joace intr-o lume care…

- O veste nu tocmai buna pentru aradeni. O investiție de milioane de lei a Primariei Municipiului in cele mai mari cimitire din Arad este pradata de hoți iar recepția lucrarii nici macar nu a fost efectuata! Așa cum va spuneam in 21 decembrie 2017, in articolul „Investiție de milioane in cimitire”, este…

- Lantul de farmacii Tei si magazinele Bebe Tei, controlate de antreprenoarea Roxana Maftei, au finalizat anul trecut cu afaceri totale de 465 de milioane de lei (peste 100 de milioane de euro), potrivit oficialilor companiei si calculelor ZF. „Farmacia Tei a finalizat anul trecut cu…

- Digitalizarea administratiei publice din Romania se afla intr-o perioada de regres „major“ fata de procesele similare din Europa si din lume, anul trecut investitiile in serviciile informatice si de software ajungand la circa 200-250 de milioane de euro, la jumatate fata de maximul atins in 2015,…

- Noul guvern si-a propus sa sprijine crearea a 640.000 de noi locuri de munca pana in 2020, o tinta mult prea ambitioasa in contextul pietei muncii actuale, caracterizata de deficitul acut de personal. „Cifra privind efectivul de noi locuri de munca care ar urma sa fie create este mult prea…

- Un fond de investitii de capital de risc, care vizeaza startup-uri inovatoare din Romania, cu un buget initial de 26 milioane de euro, a fost lansat recent. Am stat de vorba cu administratoul acestui fond pentru a vedea ce conditii trebuie sa indeplineasca firmele care vor finantare, cum o pot obtine…

- Numarul vehiculelor comerciale noi inmatriculate a scazut anul trecut in Romania cu 1,2%, la 22.789 unitati, in conditiile in care la piata UE a crescut cu 3,2%, fiind cumparate 2,4 milioane vehicule, potrivit ACEA. In decembrie, piata locala a scazut cu 30%, fiind inmatriculate 1.471…

- Zeci de oameni au huiduit in timpul discursurilor oficialitatilor care au luat parte la manifestarile organizate la Iasi de ziua Unirii Principatelor Romane. Oamenii au scandat "Vrem autostrada, nu penali pe strada", "Hotii, hotii", si "PSD, ciuma rosie". Scandarile au inceput odata…

- Cresterea populatiei la nivel global se va datora cresterii considerabile a numarului de locuitori in cinci dintre cele sase continente locuite ale Pamantului. Potrivit ONU, cele 10 tari ale caror populatii scad cu cea mai mare rapiditate se afla in Europa de Est. Japonia, probabil tara cu cele mai…

- CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , a intrat in posesia referatului procurorilor in cazul spagii de 100.000 de euro pe care ar fi primit-o presedintele Consiliului Judetean Neamt, Ionel Arsene. Va prezentam dedesubturile acestui caz fabulos. Miza ar fi fost infundarea lui Culita Tarata, presedinte…

- Tribunalul Constanta s a pronuntat ieri, in prima instanta, in dosarul drogurilor de 625 de milioane de euro descoperite intr un depozit din Eforie Sud. Pedepsele dictate sunt urmatoarele: Mimoun Kaabounim, zis "Dark Rockyldquo; si "Rockyldquo; 19 ani si patru luni de inchisoareNarvaez Ramon Diego 19…

- Productia de zahar se muta in Polonia si Germania, iar in Romania ramane doar o divizie de ambalat. Nemtii de la Pfeifer&Langen, liderii pietei europene de zahar, vor inchide fabrica Zaharul Oradea pana in luna mai a acestui an, pe motiv ca nu este competitiva, aceasta urmand sa intre in…

- Wizz Air, cea mai mare companie aeriana de pe plan local, a transportat anul trecut 6,8 milioane de pasageri in și dinspre Romania, mai mult decat Tarom și Blue Air la un loc. Pentru anul acesta are programata o capacitate de 8,8 milioane de locuri. Factorul de incarcare al avioanelor depașește 90%,…

- In Ramnicu Valcea s-au alocat peste 2 milioane de lei din fonduri europene pentru o pasarela pietonala nefunctionala. Finalizata de aproximativ 3 ani, este luminata noapte de noapte, „mai ceva ca-n Vegas”, dupa cum spun trecatorii, insa n-a fost data in folosinta nici un minut. Autoritatile sustin ca…

- Cantitatea de deseuri electronice produse in Romania ajunsese, in 2016, la nivelul de 229.000 de tone la o populatie de aproximativ 20 de milioane de locuitori, arata datele Asociatiei Environ, publicate pe propria pagina de Internet. In acest context, asociatia citeaza un raport intocmit de United…

- Conditii extreme de viața pentru Faimoși, dupa prima zi de Exatlon . Giani Kirița și Vladimir Draghia au „vanat” nuci de cocos, dupa ce au dormit noaptea intr-o cabana cu trei pereți. Conform regulilor concursului, cele doua echipe iși pot pierde privilegiul de a dormi intr-o locuinta decenta, daca…

- Consiliul Concurentei a anuntat sanctionarea a șase companii pentru intelegeri anticoncurentiale pe piata comercializarii contoarelor si echipamentelor de masurare a energiei electrice. Suma totala a amenzilor se ridica la 73,1 milioane de lei. Printre companiile vizate s-a aflat si societatea Elster…

- SUA vor investi peste 200 milioane de dolari pentru renovarea si modernizarea unor facilitati - intre care baze aeriene - inainte de utilizarea lor in Europa de catre fortele aeriene americane,...

- Managerul Complexului Energetic Oltenia, Sorin Boza, e mulțumit ca, in 2017, compania a ajuns, dupa ani de pierderi financiare, pe profit. Sorin Boza și-a facut bilanțul și a ajuns la concluzia ca 2017 a fost un an bun pentru cel mai mare producator de energie pe baza de carbune din…

- Bill Gates, 62 de ani, unul dintre cei mai bogati oameni din lume, este actionar la Fondul Proprietatea prin intermediul fundatiei Bill si Melinda Gates, cea mai mare organizatie filantropica din lume, cu active in gestionare de circa 40 de miliarde de dolari. Fondatorul Microsoft detine…

- Indicele Robor la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a crescut la nivelul de 2,11%, potrivit datelor publicate marti de Banca Nationala a Romaniei (BNR), potrivit News.ro.

- Aflat luni la Palatul Victoria, comisarul european Corina Cretu a afirmat ca doar 2,8 miliarde de euro sunt reprogramate pentru perioada 2014-2020 pentru a continua lucrarile care nu s-au terminat la timp. 800 de milioane de euro destinate infrastructurii de transport din alocarile perioadei 2007-2013…

- „Din punctul de vedere al livrarilor, piata a inregistrat unul dintre cele mai reduse niveluri din ultimii ani”, spune Andrei Drosu, consultant research department in cadrul JLL. Dezvoltatorii din real estate au livrat anul acesta pe piata din Romania circa 90.000 de metri patrati de spatii…

- Artistele de la Amadeus au cantat la o nunta de milioane de dolari in Qatar Astfel se face ca in cercurile exclusiviste a inceput sa se vorbeasca din ce in ce mai mult despre cele patru fete frumoase si talentate din Romania care canta muzica de calitate si ofera concerte de clasa perfecte pentru evenimentele…

- Mihai Tudose a facut un cadou de 35 de milioane de euro pe an unor producatori de medicamnte, respectiv celor care produc și aduc in Romania medicamentele derivate din sange uman sau plasma umana, adica imunoglobuline. Ieri, printr-o Ordonanța de Urgența a fost suspendata taxa de clawback pentru aceștia.…

- Dezbaterile intense in 2017 pe tema Pilonului II (pensii private obligatorii) au adus si un plus de interes pentru Pilonul III (pensii private facultative), numarul de participanti nou atrasi fiind de aproape 40.000 de persoane in acest an - cel mai mare din ultimii 7 ani, a anuntat joi Asociatia pentru…

- Retailerul de bricolaj Dedeman, cea mai puternica afacere antreprenoriala cu rulaj anual 5,2 miliarde de lei, a cumparat intr-o singura tranzactie un pachet de 13,4 milioane de actiuni la producatorul de caramizi Cemacon Zalau si a ajuns astfel la o participatie de 40,8% fiind cel mai mare actionar…

- Comisiile reunite pentru politica externa ale Parlamentului au avizat favorabil, marți, bugetul Ministerului Afacerilor Externe pentru anul 2018, in forma propusa de Guvern. În 2018, MAE are prevazute 944,1 milioane de lei credite bugetare (majorare cu 21,9% fața de 2017) și…

- Statiile de incarcare costa de la aproape 1.000 de euro pana la cateva mii de euro. Vanzarile de masini electrice acce­le­reaza pe piata locala de la an la an, desi in prezent ponderea lor in piata totala este re­dusa. Daca anul trecut s-au vandut 167 de au­to­mobile electrice, anul acesta,…

- Consiliul Concurentei anunta ca a derulat inspectii inopinate la sediile a 25 banci, Institutii Financiare Non- Bancare (IFN), societati de leasing, asociatii profesionale si patronale din domeniul serviciilor financiare, fiind una dintre cele mai ample actiuni ale institutiei. Inspectiile s-au derulat…

- De ce nu sunt medicamente in Romania? Aceasta este intrebarea care este pe buzele tuturor. De ce nu sunt bani este, insa, adevarata intrebare, cea din spatele primeia. Toți platim asigurari de sanatate, dar ni se pare ca banii se duc intr-un sac fara fund, iar condițiile nu devin mai bune.