Grupare infracțională anihilată de polițiștii timișoreni

Trei bărbați, cu vârste cuprinse între 26 și 37 de ani, au fost reținuți de polițiștii Biroului de Investigații Criminale din Timișoara, pentru ... The post Grupare infracțională anihilată de polițiștii timișoreni appeared first on Renaşterea bănăţeană . [citeste mai departe]