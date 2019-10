Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea de 5,7 grade pe Richter a avut loc sambata dupa-amiaza in prefectura japoneza Chiba, la est de Tokyo, in timp ce regiunea se afla in alerta maxima in asteptarea puternicului taifun Hagibis, relateaza EFE. Cutremurul s-a produs la 18:22 ora locala cu epicentrul in largul coastelor…

- JMA a indicat ca Hagibis 'ar putea aduce rafale puternice de vant si ploi abundente in sudul Japoniei la 12 si 13 octombrie''. Luni, traiectoria taifunului sugera ca va lovi coasta de sud-vest a Japoniei la sfarsitul saptamanii amenintand astfel doua meciuri de rugby programate sambata la Fukuoka…

- In aceasta noapte, potrivit Institutului National de Cercetare si Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, un cutremur cu magnitudinea de 2.6 s a produs in judetul Timis. Produs la 03.57, ora locala, seismul a fost localizat manual la coordonatele 45.81 grade latitudine si 21.08 grade longitudine. Cutremurul…

- Romanii care doresc sa calatoreasca in Japonia sunt informati ca autoritatile locale au avertizat in legatura cu riscul producerii de inundatii si alunecari de teren, din cauza ploilor torentiale, in estul tarii. Potrivit unui comunicat de presa transmis, luni, de Ministerul Afacerilor Externe, sunt…

- ANM emis o noua avertizare meteo! Meteorologii anunța ca Romania va trece prin trei zile de foc, cu temperaturi de pana la 37 de grade Celsius. De asemenea, sunt așteptate averse torențiale și furtuni.

- Cutremurul cu magnitudinea de 5.1 grade pe sacara Richter, care a lovit Atena, astazi, a avut alte sapte replici, potrivit Institutului de Geodinamica din capitala Greciei. Seismul s-a produs la 23 de kilometri nord-vest de capitala, in apropiere de Magoula, potrivit edition.cnn.com Institutul a spus…

- Un cutremur de 5 grade pe scara Richter a fost inregistrat, vineri la amiaza, in Grecia. Initial, cutremurul fusese anuntat de 5,3 grade. Seismul s-a produs la o adancime de 13 km. Acesta a fost inregistrat la 24 de km distanta de Atena. Seismul s-a sismtit destul de tare, iar oamenii speriati au iesit…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,3 grade pe scara Richter s-a produs, luni seara, in judetul Vrancea, la adancimea de 120 de kilometri. Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, cutremurul s-a produs la ora 20.01, in judetul Vrancea.Seismul s-a produs…