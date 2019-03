Stiri pe aceeasi tema

- Bonurile fiscale emise in data 19 ianuarie 2019, cu o valoare de 289 lei, au fost desemnate castigatoare la extragerea Loteriei bonurilor fiscale de duminica. La aceasta extragere au participat bonurile fiscale emise in perioada 1...

- De foarte multe ori romanii s-au aflat in aceasta situație deloc placuta. De și mai multe ori, oamenii nu puteau face nimic, poate chiar timp de cateva ore, in afara de a se ruga ca situația sa revina la normal cat de repede posibil. Acum, s-a facut lumina in aceasta situație și oricare roman care va…

- In prima editie a noului sezon „Romanii au talent“, Ana Maria Pantaze, o croitoreasa in varsta de 38 de ani, a uluit juriul si publicul, dar mai ales pe Mihai Petre, care a apasat butonul auriu si a trimis-o direct in semifinale.

- Potrivit legii, pensionarii pot obtine anumite venituri pe langa pensie fara a risca suspendarea ei, scrie capital.ro. Acestia pot obtine bani ca persoane fizice autorizate (PFA), din drepturi de autor, chirii sau dividende. Citeste si CALCULATOR PENSII. Vezi aici cand te vei pensiona si cati…

- CALENDAR ORTODOX 2019. Circovi i se spune in popor unei sarbatori nerecunoscuta de biserica. Dar e o zi in care poporul crede ca nu e bine sa lucrezi. Se spune despre Circovii aceștia ca ar fi raspunzatori pentru starnirea furtunilor naprasnice. Tot ei aduc viscolul, vartejurile, trasnetele și alte…

- Vești pentru milioane de romani! Acestea sunt principalele categorii de persoane care vor avea parte incepand din 2019 de aceste beneficii. Codul fiscal prevede o lista destul de lunga, care a fost ușor modificata in anul 2018. Citește AICI cine sunt romanii vizați care vor avea parte de aceste beneficii…

- Romanii cu pensii private obligatorii vor putea opta, pe baza de cerere individuala, dar nu mai devreme de 5 ani de participare la un fond de pensii, sa se transfere la sistemul public de pensii. Atenție! Aceștia nu vor putea ...

- MAE avertizeaza romanii care calatoresc in Franta in legatura cu protestele anuntate pentru sambata, recomendandu-se sa evite zonele centrale ale Parisului si atentie sporita in planificarea calatoriilor, fiind posibile blocaje ale drumurilor.