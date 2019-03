Toată lumea o va plăti la magazin. Revine o taxă care aminteşte de anii comunismului Noua taxa, care va intra in vigoare din 31 martie, ar trebui sa ii incurajeze pe romani sa recicleze. Pentre fiecare recipient vom plati in plus 50 de bani, pe care ii vom recupera daca il ducem inapoi la magazin. Tara noastra este codasa la acest capitol si riscam amenzi de sute de mii de euro pe zi. Garantia se va recupera de la acelasi supermarket sau lant de magazine de unde au fost cumparate sticlele, insa va fi nevoie de bonul fiscal. De exemplu, pentru o naveta de 20 de sticle de bere plateam 50 de lei. Acum vom achita in plus o garantie de 50 de bani pentru fiecare… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

