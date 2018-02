Stiri pe aceeasi tema

- Doi cehi in varsta de 29 de ani, Filip Vogel si Petr Javurek, au revenit la sfarșitul lunii ianuarie in satul lor natal Cesticich din estul țarii, dupa ce au condus o Lada-2101 de 42 de ani vechime, timp de 10 luni, pe o distanta de 56.000 de kilometri, pe patru continente și prin 30 de țari, schimband…

- De la o vreme mi-au picat gandurile pe orhidee. O privesc, stapaneste elegant fereastra, domina prin frumusete. Cu radacini in aer, pare ca vrea sa iasa din ghiveci. Sfideaza plantele care stau bine infipte in pamant, dand senzatia ca vine din alta lume. Ii este dor poate de un trunchi de copac, de…

- William Clyde Gibson este unul dintre cei mai cunoscuti criminali în serie. Însa faptele sale, de o violenta iesita din comun, palesc ca însemnatate în fata a trei cuvinte pe care acesta le-a spus dupa ce a fost

- Imaginile ingrozitoare surprinse in Londra prezinta o lebada care inoata printre gunoaiele din raul Tamisa care strabate capitala Marii Britanii. Pasarea incerca sa gaseasca ceva de mancare in ce pare mai degraba o groapa de gunoi decat...

- Exista nenumarate lucruri uimitoare care sunt ori prea mari, ori prea mici pentru a fi observate cu ochiul liber. Instrumente precum telescoape sau microscoape ne ajuta sa exploram macro si microcosmosul, dar David Nadlinger de la Universitatea...

- Dupa golurile din meciul Real Madrid - PSG 3-1, Cristiano Ronaldo i-a facut semn pe teren președintelui Florentino Perez sa-i dea mai mulți bani. Cristiano Ronaldo continua sa fie suparat pentru ca Real Madrid nu-i prelungește contractul și nu ii marește salariul. Portughezul, care caștiga acum 21 de…

- Simona Halep, numarul doi mondial, s-a calificat, joi, în sferturile de finala ale turneului WTA de la Doha (Qatar), dotat cu premii totale de 3.113.000 dolari, dupa ce a învins-o pe letona Anastasija Sevastova cu 6-4, 6-3. Galeria Foto.

- Un anunt surpriza da sperante cu privire la starea de sanatate a fostului campion de Formula 1, Michael Schumacher. Un cunoscut medic din Germania sustine ca starea acestuia s-ar putea imbunatati vizibil.

- Imagini filmate ale unui corp de femeie, insangerata si mutilata atroce, un trup prezentat ca fiind al unei combatante kurde din Siria ce a fost supus unor suplicii de catre servicii apartinand unor rebeli aliati fortelor turce, au provocat vineri furie in randul comunitatii kurde, relateaza AFP.

- Bobby, David și Eddy s-au intalnit pentru prima data la 19 ani dupa ce au fost separați la naștere și dați la o agenție de adopție. Tripleții au fost supuși unui experiment care a uimit o lume intreaga.

- Jucatoarea de tenis Simona Halep va castiga in acest an primul sau turneu de Mare Slem la Roland Garros, a pronosticat site-ul Australian Open, competitie la care sportiva din Romania a pierdut dramatic finala, sambata, in fata danezei Caroline Wozniacki, invingatoare cu 7-6 (2), 3-6, 6-4.

- HOROSCOP BERBEC Mama e cel mai important om din viata ta in acest moment, si relatia cu ea iti cere cea mai mare atentie. Ori ea are nevoie de prezenta ta mai mult ca oricand, pentru ca tu detii solutia la una din problemele care o macina, ori tu ceri mai mult alinarea ei, compania ei, ocrotirea…

- In Canada, un echipaj de politie din Montreal au fost victima unei farse care a facut inconjurul lumii. Artistul Simon Laprise, dintr-un cartier din nordul orașului, a sculptat o masina din zapada pe un loc unde parcarea era interzisa.

- Cristiano Ronaldo le-a dat mari emotii fanilor care urmareau meciul Real Madrid - Deportivp La Coruna. La al doilea gol pe care l-a marcat, cu capul, superstarul portughez a fost lovit de un adversar, cu piciorul, relateaza The Sun.

- Locuitorii dintr-o comuna din vestul Turciei au asistat la tragedia unui batrân ramas fara un adapost deasupra capului. Batrânul de 83 de ani a reusit sa îsi salveze pisica din casa care a ars.

- O tanara de 18 ani - relateaza jurnalul britanic The Sun - a pus la licitatie prima sa noapte de amor pe un site international celebru pentru a-si putea plati studiile la Cambridge. Nu ar fi primul caz, dar trebuie sa recunoastem, ne aflam in fata unei stiri la mare cautare: nu toata ziua sunt fete…

- Povestea unui baietel de 12 ani care gaseste o piatra neagra pe care familia o foloseste timp de 9 ani ca opritor de usa face inconjurul lumii. Probabil va intrebati de ce este atat de speciala? Ei, bine, acest obiect valoreaza, de fapt, 80 de milioane de dolari

- Un baiat de opt ani din China a impresionat milioane de oameni cu dorinta sa de a lupta impotriva destinului crud. El traieste intr-o saracie lucie si e convins ca singura lui sansa spre o viata mai buna este scoala. De aceea, in fiecare zi, "baiatul de gheata", asa cum a fost numit, merge pe jos aproape…

- Coreea de Nord "va participa probabil" la Jocurile Olimpice de Iarna din Coreea de Sud, a declarat sâmbata reprezentantul nord-coreean în Comitetul Olimpic International (CIO), potrivit agentiei de presa nipone Kyodo, citata de Agerpres.

- Au trecut mai bine de patru ani de la accidentul tragic de schi care i-a schimbat viața lui Michael Schumacher pentru totdeauna. Acum, o informație noua ar putea sa il expuna pentru prima data.

- Un barbat a leșinat intr-un autobuz al liniei 330. In dimineața zilei de miercuri, 3 ianuarie, a avut loc un incident șocant și revoltator intr-un autobuz al liniei 330 din Capitala. La un moment dat, i s-a facut rau unui calator, iar șoferul a oprit autobuzul și a anunțat ca nu mai pleaca pana la sosirea…

- Editorii celebrului dictionar Collins au desemnat expresia fake news cuvantul anului 2017 si va fi inclus in dictionar incepand din acest an. Fenomenul „fake news” a capatat amploare in ultimii ani, mass-media si retelele de socializare fiind „invadate” de stiri false furnizate sub masca unor fapte…

- In 2017, pe plan intern, PSD si-a trantit propriul guvern si sute de mii de romani au iesit in strada ca sa apere independenta Justitiei. Pe plan extern, presedintele Klaus Iohannis a fost primit de Donald Trump la Casa Alba si, la randul sau, l-a primit pe Emmanuel Macron la Bucuresti. 2017 a fost…

- O tanara a inviat la propria inmormantare! VEZI care au fost primele cuvinte… Lumea a fugit afara, uimita si speriata O fata din satul Izvorul Muntelui, in varsta de 20 de ani, necasatorita, a ramas insarcinata cu un tanar. Cuprinsa de rusine si fara sa aiba puterea sa le spuna adevarul parintilor,…

- HOROSCOP 28 DECEMBRIE 2017 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Azi ai o sansa cu totul speciala de a te remarca, de a atrage toate privirile asupra ta, pentru ca esti, de departe, cel mai bun intr-o confruntare. Increderea deplina care ti se citeste pe chip te ajuta sa iesi in evidenta si astfel…

- "O imagine cat o mie de cuvinte" sau fotografia care a facut inconjurul lumii.Este imaginea emotionanta in care un elev a ingenunchiat in fata sicriului cu trupul neinsufletit al Regelui Mihai.Adolescentul invata la Colegiul Sfantul Sava din Bucuresti, scoala in care a invatat si Regele si a vorbit…

- Carrefour a dezmintit, joi, informatiile aparute in presa potrivit carora ar fi mandat trei banci pentru a studia o eventuala vanzare a operatiunilor sale din China, Argentina si Polonia, in cadrul unui plan de relansare, transmite Reuters.

- O fotografie cu dictatorul din Coreea de Nord zambitor, pe platoul unui munte, a facut inconjurul lumii. Imaginea ar fi prezis "o baie de sange", iar un anunt facut joi arata faptul ca prezicerea ar fi adevarata, scrie realitatea.net.

- Airbus a „desenat” un brad de Craciun deasupra Germaniei, in timpul unui zbor de testare al modelului A380, in aceasta seara. Imaginile cu traseul facut de aeronava au facut inconjurul lumii, pe retelele de socializare

- Ni se intampla sa privim o floare dar sa nu-i vedem frumusetea? Sa o mirosim dar sa nu ne miste parfumul ei? Da. Ni se intampla sa nu savuram cu toata fiinta frumusetea locului in care ne aflam? Da. Ni se intampla sa nu avem chef de prezenta altora in preajma noastra? Da. Ni se […]

- Cine ajunge prin sate uitate de timp și de lume și intreaba oamenii locului despre solomonari, strigoi, fata padurii și omul nopții, despre vedenii, plante de leac, descantece, despre facerea și sfarșitul lumii va fi surprins de raspunsurile bine ticluite, cu intrebari neașteptate și povești nemaiauzite.…

- In imaginile publicate de National Geographic este aratat un urs polar care abia se mai mișca din cauza atrofiei musculare. El se taraște pana la un coș folosit de pescari, nu gasește nimic și se prabușește la pamant.„Stateam acolo și plangeam. Filmam și lacrimile curgeau pe obraz”, a povestit…

- Se pare ca povestea lui Mos Craciun incepe din indepartatul Pol Nord, in Siberia, aproape de capatul lumii. Totusi, nu-l vei gasi aici pe Mos Craciun sau vreo fabricuta cu elfi. Insa vei gasi un popor – Evenki – vanatori si crescatori de reni. Populatia Evenki are o cultura shamanica, iar in limba…

- Pozele cu o tanara in varsta de 19 ani din Iran care doreste sa arate ca Angelina Jolie au socat o lume intreaga! Se pare, insa, ca totul ar fi fost doar o farsa, imaginile fiind rezultatul machiajului și a Photoshop-ului

- Vestea mortii regelui Mihai a facut inconjurul lumii. Principalele publicatii de pe Glob au transmis trista stire. Pana la acesta ora, nicio casa regala nu a transmis vreun mesaj.Primele care au reactionat au fost agentiile internationale de presa. Associated Press noteaza ca regele Mihai…

- Regele Mihai a tinut ultimul sau discurs in Parlament pe 25 octombrie 2011, de ziua lui. A fost un eveniment istoric, primul discurs in fata Parlamentului dupa mai bine de 60 de ani. Regele Mihai a aratat ca Romania a evoluat mult in ultimele doua decenii si tara are nevoie de carmuitori respectati…

- Calatorii moldoveni au explorat de curând adâncurile marilor tropicale în apropierea țarmurilor Indoneziei și Papua Noua Guinee. Frumusețea fascinanta a lumii subacvatice îi ademenește pe scafandrii noștri spre cele mai îndepartate colțuri ale Planetei. Urmați-i!…

- Anul care vine ii va aduce o faima nesperata. Toti barbatii vor fi cu ochii pe ea si vor face tot posibilul sa ii atraga atentia. Are un farmec aparte care o va scoate din multime si ii va aduce toata lumea la picioare. Te intrebi cine e vedeta anului 2018?

- Au fost o mulțime de oameni care au facut inconjurul lumii, dar primul om care s-a aventurat unei astfel de calatorii incredibile a fost Thomas Stevens. El a calatorit prin America, Europa și Asia pe o bicicleta cu roți mari.

- La primaria din Vișina, județul Olt, au fost inmanate, zilele trecute, locuitorilor comunei, peste 6.000 de carți funciare. Comuna Visina este la 12 km distanța de orasul Corabia si 28 km de orasul Caracal.

- Scoala Gimnaziala nr. 31 din Constanta si Asociatia non profit Bibliovoluntarii din Medgidia sunt castigatorii concursului "Toata lumea intra in jocul educatiei ITldquo; din judetul Constanta, alaturi de alti 31 de castigatori din regiunile Banat, Dobrogea si Muntenia. Cei doi castigatori au primit…

- Printul s-a logodit cu actrita Meghan Markle , iar nunta urmeaza sa aiba loc in primavara anului viitor. Anuntul a fost dat chiar de Casa Regala a Marii Britanii. Anterior, Meghan Markle a avut o intalnire privata cu Regina Elisabeta a Doua, care si-a dat acordul pentru casatorie.

- Vestea ca avionul întârzie, primita cu muzica si dans pe un aeroport din Canada. Zeci de pasageri care urmau sa plece de la Toronto catre Labrador au dat o adevarata petrecere care a durat pâna la decolarea aeronavei.

- Prezentarea de moda a avut loc la Shanghai, iar Ming Xi (27 ani) a alunecat pe catwalk, pentru ca apoi sa se prabuseasca in genunchi. Ei i-a luat ceva timp sa se dezmeticeasca, iar ulterior avea sa declare ca a fost cel mai groaznic moment al carierei sale. Ming Xi se afla la a cincea sa defilare…