- Trecuta de 50 de ani, mama Antoniei poate rivaliza usor chiar si cu tinerele de 20 de ani. Denise Iacobescu are o silueta fara cusur si ii place sa poarte tinute care sa evidentieze acest lucru. Are 1,75 metri inaltiem trup de gazela si, desi nu mai este o pustoaica, mama Antoniei intoarce capetele…

- Bianca Dragușanu și soțul sau Victor Slav au petrecut noaptea dintre ani intr-unul dintre cele mai exclusiviste orașe din lume. Cei doi au trecut in Noul An in Dubai, acolo unde s-au distrat, au dansat și și-au pus dorințe frumoase pentru 2018.

- Numerosi politicieni au transmis, duminica, mesaje de Anul Nou pe Facebook, in care le-au urat romanilor sa aiba un 2018 mai bun, mai prosper, plin de bucurii si sanatate. Oamenii politici au tinut sa precizeze ca 2017 a fost un an al provocarilor si al deciziilor importante.Citeste si: Lider…

- Presedintele rus Vladimir Putin le-a cerut compatriotilor sai in mesajul de Anul Nou sa-si exprime dragostea fata de familie, urandu-le o 'schimbare in bine' in anul 2018 si le-a multumit celor care 'cred in ei insisi si in tara lor', consemneaza agentiile EFE si Xinhua. …

- Trecerea dintre ani este intotdeauna prilej de petreceri si de ganduri bune pentru ceea ce va urma. Vedetele noastre mioritice au dorit sa fie aproape de cei care i-au sustinut si sa le transmita o urare speciala de Noul An. Catalin Maruta, Andreea Balan, Cristina Spatar, sunt doar cateva dintre vedetele…

- Pe Elena Udrea o așteptata un an 2018 greu, avand in vedere ca ar putea avea parte de o sentința definitiva in cel puțin un dosar trimis de DNA in instanța. Acest lucru nu o impiedica insa pe fosta „blonda de la Cotroceni” sa fie optimista și sa dea lecții de gandire pozitiva. Alaturi de urarea de Anul…

- Noaptea de Revelion este plina de traditii si surperstitii.A Chiar daca credem mai mult sau mai putin in ele, acestea sunt aproape intotdeauna respectate. Traditia spune ca asa cum veti intampina Anul Nou tot asa veti avea parte in anul urmator: daca veti tine de mana persoana iubita, veti avea parte…

- O alta superstitie este ca Anul Nou trebuie sa te prinda cu haine noi pentru ca in urmatoarele 365 de zile sa primesti cat mai multe cadouri. Rosul este culoarea veseliei si a dragostei, asa ca obiceiul spune ca daca va imbracati in rosu de Noul An veti avea un nou an norocos si plin de iubire.…

- Inainte de acest doodle de Anul Nou, Google a pornit sarbatorile de iarna pe 18 decembrie. Atunci a inceput sa prezinte povestea unor pinguini care pornesc intr-o calatorie. Acum, ca sa vezi noul doodle pentru Anul Nou, tot ce trebuie sa faci e sa intri pe prima pagina. Sunt o serie…

- Inainte de a afla cu ce zodie te saruți in noaptea de Revelion, trebuie sa stii ca acest gest te poate lega de aceasta persoana pentru tot restul vieții. Tocmai de aceea trebuie sa fii atenta la semne si sa ai grija cu cine vei impartasi aceste momente intime de Revelion. Afla din randurile de mai…

- Aproximativ 300 de politisti, cu peste 100 de autospeciale de serviciu vor fi la datorie, in noaptea de Anul Nou, pentru prevenirea si combaterea oricaror evenimente care ar putea afecta siguranta cetatenilor.

- Superstitiile de Anul Nou sunt respectate de multe persoane, care considera ca in acest fel le va merge bine in Noul An. Printre superstitiile si obiceiurile de sfarsit de an se numara dansul in aer liber pentru sanatate si noroc si umplerea portofelelor cu bani pentru un an prosper. O alta superstitie…

- Metroul va circula pe toata durata noptii de Revelion, la interval de 10 minute, respectiv 20 de minute, dupa ora 01.00. De asemenea, in noaptea de Anul Nou vor circula toate liniile de noapte care ajung in zona centrala, precum si liniile de tramvai 1, 10 si 41.

- Cum vor intampina zodiile Noul An și ce bijuterii le poarta noroc! Berbecii vor avea o "agenda incarcata" pentru ca Luna se va afla in sectorul Comunicarii din astrograma lor. Deci, vor avea multe invitații de onorat sau vor fi gazde excelente pentru o mulțime de prieteni. Bijuteriile…

- Rugaciune de Revelion. Cuvintele acestea fac minuni si este ajutatoare.A Daca esti un om cu credinta si rostesti aceasta rugaciune de Revelion imediat dupa miezul noptii, viata ta se va schimba in bine.

- In cele doua municipii ale judetului Olt cetatenii care nu si-au facut alte planuri sunt invitati in centru la spectacolele organizate de municipalitate. Artisti cunoscuti vor intretine atmosfera.

- Si pentru ca Anul Nou bate la usa, iar pregatirile pentru masa de sarbatoare sint in toi, Agentia Nationala pentru Siguranta Alimentelor (ANSA) vine cu unele sfaturi si recomandari. Astfel, la cumpararea produselor alimentare din magazine, ANSA recomanda sa urmati citiva pasi: -verificati data fabricarii…

- Mai toate mancarurile „traditionale” pentru noaptea dintre ani sunt gandite in raport cu prosperitatea și fiecare produs pus in farfuria de pe masa de Revelion are ascuns in el ideea ca odata mancat va aduce noroc pentru tot anul. Pentru superstițioși meniul din noaptea de Anul Nou este de neconceput…

- Finala emisiunii „Vedeta populara”, concerte de muzica usoara si populara, pe langa traditionalul Concert de la Viena, editii speciale cu vedete, cel de-al 18-lea Revelion cu Dan Negru la Antena 1, dar si „Gala Revelioanelor de altadata”, cu momente din arhiva cu actori precum Amza Pellea, Puiu Calinescu,…

- Ce va fi de Revelion la Kanal D. Iata cum petrec vedetele postului! La trecerea dintre ani, in noaptea de Anul Nou, Kanal D va transmite programe speciale de divertiment. Duminica, 31 decembrie, de la ora 20:00, “Roata Norocului” va avea o editie speciala. Ana Maria Barnoschi si Bursucu dau startul…

- Romania TV La Romania TV va fi cel mai tare chef! Va fi un super Revelion cu jurnaliști, analiști, politicieni, miniștri și vedete indragite. In primul rand, trebuie spus ca au fost peste 200 de invitați. Daniel Trifu, absolvent de Teologie, vine cu formația sa la Romania TV. Ioan Korpos,…

- Inspectoratul de Politie Judetean Alba a luat masuri suplimentare, pentru asigurarea unui climat de ordine, liniste si siguranta publica pe perioada minivacanței prilejuita de trecerea in Noul An. Peste 600 de politisti se vor afla la datorie, astfel incat cetatenii sa se poata bucura de aceasta minivacanta.…

- Cei care aveti un suflet curat, veniti si luati parte la Unirea Basarabiei, ca sa nu mai fie taiata in jumatate. „Anul 2018 este deosebit de important pentru noi deoarece marcheaza Centenarul Marii Uniri a tuturor romanilor, din 1918. Incepem 2018 la Prut privind spre Basarabia, catre care ne concentram…

- Nu va ninge de Revelion, in Alba, anul acesta. Cel putin asa estimeaza meteorologii, pentru weekendul prelungit din perioada 29 decembrie 2017 – 1 ianuarie 2018. Va fi soare si nori, cu temperaturi maxime de pana la 8 grade Celsius si chiar mai cald, in prima zi din anul viitor. Vor fi insa variatii…

- La romani, masa festiva din noaptea de Anul Nou capata o valoare aproape ritualica, pentru cei care mai cred inca in superstiții, fie ele și alimentare. Un rol important il capata produsele din pește, dar si carnea de curcan sau cocos, spun etnologii. Acestea aduc noroc si bunastare. Mai mult, specialistii…

- Intre 31 decembrie 2017 si 2 ianuarie 2018 #CTP Iasi va asigura serviciul de transport public cu un program și un numar de vehicule adaptate solicitarilor din aceasta perioada. Pe 31 decembrie, mijloacele de transport in comun vor fi retrase de pe trasee incepand cu ora 21:30. De la ora 18:30, insa,…

- Majoritatea romanilor care s-a hotarat sa calatoreasca de Anul Nou a ales destinatii externe, multe fiind orase din tarile vecine, in conditiile in care Brasovul ocupa primul loc in clasamentul preferintelor, iar Capitala ocupa pozitia 26, conform unei analize realizate de o platforma hoteliera,…

- Superstitiile de Anul Nou sunt respectate de multe persoane, care considera ca in acest fel le va merge bine in Noul An. Printre superstitiile si obiceiurile de sfarsit de an se numara și consumarea anumitor alimente, despre care se spune ca aduc noroc.

- Craciunul și Anul Nou ar trebui sa fie motiv de bucurie și reunire cu cei dragi. Insa nu și pentru aceste vedete, care nu și-au imparțit timpul și urarile de bine cu membrii familiei in timpul sarbatorilor de iarna, iar de Revelion nici macar nu poate fi vorba de planuri facute impreuna. Angelina Jolie…

- Aproape nimeni nu a ratat interpretarea originala de Revelion facuta de Mariah Carey in Times Square la petrecerea de Revelion din 2016. Remember? Dupa dezastrul de atunci, Mariah Carey vrea sa mai faca o incercare pe scena din New York. „Am cazut cu totii de acord ca anul trecut nu a iesit asa cum…

- “E primul an in care o mare televiziune concurenta m-a invitat sa povestesc despre cele 18 Revelioane pe care le-am facut la televizor. E un semn de normalitate! Cu niște ani in urma am fost aproape de o amenda interna doar pentru ca am pronunțat numele altei tv intr-o emisiune. Lumea e in mișcare,…

- Petrecerea de Anul Nou. Unii o asteapta tot anul, altii abia asteapta sa treaca. Dar, indiferent de sentimentele tale in legatura cu petrecerea de Anul Nou, cu siguranta iti doresti sa gasesti rochia perfecta pentru evenimentul la care ai de gand sa mergi. Deci, care sunt regulile pentru rochia perfecta…

- In zilele de weekend, Craciun si Anul Nou, Metroul va circula la intervale mai mari (9-11 minute), iar in noaptea de Revelion intre orele 24.00-1.00 la un interval de 10 minute si de la ora 1.00 pana la ora 5.00 la un interval de 20 de minute. Potrivit Metrorex, „in zilele de 23, 24, 25, 26, 30 si 31…

- Targul de Craciun organizat anul acesta in Dobroești a stat sub semnul faptelor bune. 76 de familii defavorizate vor primi pachete de Craciun, datorita donațiilor ce au fost posibile prin organizarea acestui eveniment și care au atins valoarea de 7.600 de lei. Articol publicat in Jurnalul de Ilfov Nr.…

- Este cea mai in voga artista de la noi si cu siguranta si tu, fie ca ai 12,30 sau 50 de ani iti doresti sa dansezi si sa canti alaturi de ea. Anul acesta, la petrecerea de Revelion organizata la Jubile Concept ai ocazia sa te bucuri live de show-ul Deliei, pentru ca despre ea este vorba, la singura…

- Vedetele s-au intrecut in culoare, sclipire, uimire si tinute care mai de care mai glamouroase. Palatul Parlamentului a fost locul de intalnire al celor mai tari vedete ale momentului, iar acestea au vrut sa iasa cat mai mult in evidenta prin felul in care se imbraca.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a afirmat, luni, ca nu este de acord cu ideea organizarii unui miting de sustinere pentru Guvern si majoritatea parlamentara, pe care il vede ca fiind "absolut inutil", dar nu ii poate impiedica pe colegii sai care au anumite nemultumiri sa participe…

- Nu se vor mai putea organiza proteste in Piața Victoriei, dupa ce Primaria Capitalei a anunțat ca va face acolo un targ. Iata cum justifica primarul Gabriela Firea organizarea targului chiar in locul care a devenit un centru al protestelor #rezist: „Primaria Capitalei urmarește ca prin acțiunile și…

- ZILE LIBERE DE CRACIUN ȘI REVELION. Veste buna pentru toti angajatii: vom avea patru zile de Craciun 2017 si patru de Revelion. ZILE LIBERE DE CRACIUN ȘI REVELION. 25 decembrie 2017 este intr-o zi de luni. Astfel, romanii vor avea de Craciun o vacanta de patru zile, tinand cont de faptul ca…

- Municipalitatea a anuntat incheierea procedurii de selectie si evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de finantare nerambursabila in vederea organizarii si derularii evenimentului "Revelion 2018ldquo;. Pana la data limita de 12.10.2017, au fost depuse oferte de catre Asociatia Best Events…

- Veste buna pentru toti angajatii: Vom avea patru zile de Craciun 2017 si patru de Revelion! 25 decembrie pica in 2017 intr-o zi de luni. Astfel, romanii vor avea o mini-vacanta de Craciun de 4 zile, tinand cont de faptul ca prima si a doua zi de Craciun sunt considerate zile libere legale. Anul trecut,…

- Veste buna pentru toti angajatii: Vom avea patru zile de Craciun 2017 si patru de Revelion! ZILE LIBERE 2017: 25 decembrie pica in 2017 intr-o zi de luni. Astfel, romanii vor avea o mini-vacanta de Craciun de 4 zile, tinand cont de faptul ca prima si a doua zi de Craciun sunt considerate zile libere…

- Constantin si Mihaela nu mai sunt inpreuna de cateva saptamani, iar barbatul pare ca nu a trecut peste socul despartirii. Fostul concurent de la ”Mireasa pentru fiul meu” a postat un mesaj cu multe semne de intrebare.

- Noi ne-am obisnuit sa-i privim de la inaltimea noastra si uneori ni se pare ca toti vad lumea la gel ca noi. Dar daca privim mai atent, totul e altfel. Cind credeati ca eu nu privesc, eu vedeam ca ati atirnat primul meu desen pe frigider si eu mi-am dorit imediat sa mai pictez unul. Cind credeati ca…

- Mihaela și Mihai, foști concurenți la "Mireasa pentru fiul meu", formeaza unul dintre cele mai iubite cupluri care s-au format in casa dragostei. Tinerii s-au casatorit in urma cu cateva luni și se pare ca recent și-au cumparat o mașina noua.

- Parca nu demult eram inca in plin sezon estival, insa timpul se rostogoleste rapid si au inceput deja rezervarile pentru Revelion. Mai mult, unele hoteluri si pensiuni din zonele turistice importante au anuntat deja ca au toate locurile de cazare ocupate de Anul Nou.