„Țoapa de București” – o rasă care nu se dezminte Drept este ca miticii nu sunt tocmai in topul preferințelor romanilor. Nici macar oltenii, cu toate eforturile lui Dragnea, nu au reușit sa fie mai neplacuți de romani. Miticii, pentru nevizați șmecherii din București care cred ca intreaga Galaxie se invarte dupa buricul lor, și-au ales primar pe masura. Pentru a nu crea confuzii, miticii nu au nicio legatura cu chestiunile ce țin de fabulos sau legendar. Miticii sunt cei pe care i-a descris cu umor, cu un realism și o acuratețe incredibila și pentru zilele noaste maestru Caragiale. Miticii, prin definiție, trebuie sa te „ciupesca”, sa faca un… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

