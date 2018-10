Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Sectorului 6, prin Centrul Cultural European Sector 6, continua seria evenimentelor dedicate Centenarului Marii Uniri cu ”Festivalul Salut CULTURA!”, in Amfiteatrul din Parcul Drumul Taberei. Pe 15 septembrie (intre orele 18.00 și 20.00) și 16 septembrie (intre orele 19.00 și 20.00), vor urca…

- Anna Todd, celebra autoare a fenomenului international "After", vine la Bucuresti pentru a lansa cea mai recenta carte a sa, "Cele mai stralucitoare stele", pe 7 octombrie, de la ora 16.00, la libraria Carturesti Carusel, arata un comunicat remis MEDIAFAX.

- Bucureștenii sunt așteptați in week-end la centrul comercial Sun Plaza, pentru a contribui la reducerea crizei de sange din spitale. In condițiile in care numarul donatorilor fideli a scazut dramatic in ultimii ani, s-a impus o schimbare a strategiei centrelor de transfuzii, pentru atragerea de noi…

- FCSB a incheiat la egalitate in deplasare cu echipa croata Hajduk Split, scor 0-0, in meciul disputat joi pe stadionul Poljud, in mansa intai a turului al treilea preliminar al Europa League la fotbal. Dominata in prima repriza, dar cu o evolutie in crestere dupa minutul 46, FCSB a obtinut un rezultat…

- Frumoasa actrita s-a alaturat distribuției serialului difuzat de Antena 1. Iata ce rol va juca. Cel de-al doilea sezon al serialului “Fructul oprit”, pe care Antena 1 il va difuza incepand cu aceasta toamna, aduce in fața publicului actori talentați și indragiți de publicul roman, personaje noi in povestea…

- Un film documentar avand ca tema Nedeia mocaneasca, traditionala sarbatoare a romanilor din Voinesti-Covasna, realizat sub egida Centrului Judetean de Cultura, va fi lansat oficial in toamna, la Sfantu Gheorghe. Documentarul, semnat de Vargyasi Levente si Nina Tantar, a fost realizat anul trecut si…

- In toamna acestui an, Partidul Socialistilor va organiza proteste masive. Manifestatiile vor fi organizate nu impotriva unor sau altor actori politici, dar pentru a le explica oamenilor cine a fost in ultimii noua ani la guvernare. Declaratia a fost facuta de presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon,…

- Schimbarea conducerii STPT cu una aleasa de el il face optimist pe primarul Nicolae Robu. Chiar daca șoferii și vatmanii au inca salarii restante, datoriile pentru unii dintre ei ajungand și la 4.000 de lei, edilul-șef decreteaza ca deja se vede o imbunatațire semnificativa in domeniul transportului…