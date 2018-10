Kendra și Ron Reeser lansează piesa Lay It On Me

Kendra Erika caută adevărul cu orice preț! În noul ei single, Lay IT On Me, în care combină elemente de muzică electronică, pop și dubstep afirmă că este pregătită să înfrunte adevărul, oricât de dureros ar fi. Produsă de Manny Mijares și Ron Reeser, piesa e gata să își facă loc în toate playlisturile!… [citeste mai departe]