Stiri pe aceeasi tema

- Liga 5 LA SCOR… Sporting Juniorul Vaslui 2 a plecat ca din tun in noul sezon al Ligii 5 si s-a instalat in fruntea clasamentului. In etapa a treia, disputata la finalul saptamanii trecute, “galben-verzii” au dat de pamant cu Vointa Stefan cel Mare, echipa pe care au invins-o cu 10-1 (6-0). Start perfect…

- ■ pietrenii au cistigat cu 9-6 (4-1) in deplasare la Fortius Buzau, in etapa a II-a a ligii secunde ■ la juniori, Ceahlaul va debuta pe teren propriu impotriva echipei din Falticeni ■ Futsal Ceahlaul s-a instalat pe primul loc al ligii secunde dupa a II-a victorie a startului de sezon. Pe 28 septembrie,…

- Arieșul Mihai Viteazu s-a impus in aceasta dimineața, scor 1-0, in fața celor de la Victoria Viișoara, intr-o partida ce a contat pentru etapa a IV-a, din cadrul ligii a patra de fotbal, zona Cluj. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Potrivit astrologului DC News, Daniela Simulescu, in astrograma echinocțiului avem o opoziție intre Luna(emoțiile) și Saturn(duritatea), aspect dureros și apasator. Vom trai stari depresive și de melancolie, mai des ca de obicei.

- Toamna se numara bobocii, dar și…. racelile in randul celor mici! De cum suna primul clopoțel, copiii intra in colectivitate. De aici și pana la nas infundat, febra, tuse și dureri in gat nu mai este decat un pas! Iata cum pregatești copilul pentru intrarea in colectivitate. Trecerea la sezonul rece…

- Viitorul are cel mai bun inceput de sezon de la promovare, "spulberand" cifrele inregistrate in precedentele 7 campionate in Liga 1. "Ne dorim sa avem un inceput mai bun de campionat fața de sezoanele trecute", spunea Gica Hagi cu cateva zile inainte de primul joc in actuala ediție a Ligii 1. ...

- Andrei Ștefanescu este prieten foarte bun cu Liviu Varciu. Artistul a declarat la Antena Stars ca nu a aflat cand se casatorește prietenul sau cu Anda Calin, insa este convins ca evenimentul va avea loc in curand. „Sincer, nu stiu nimic! Nu mi-a spus nimic. Si eu sunt curios daca se preconizeaza o nunta.…

- Nostradamus, profeții pentru zodii Acestea vor trece printr-o perioada a vietii ce le va aduce foarte mult spor in casa si multe castiguri financiare. S-a citit printre secretele lui Nostradamus, desenele si numerologiile lasate si s-a ajuns la concluzia ca, in sfarsit, soarele rasare pe strada…