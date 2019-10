Stiri pe aceeasi tema

- Cod galben de ploi peste noapte in J.Bihor, Arad, Timisoara, Caras Severin Foto: Arhiva Vreme calduroasa si mâine în România, caniculara dupa prânz în sudul tarii si izolat în rest, cu temperaturi maxime cuprinse între 27 si 36 de grade.…

- O atenționare de Cod galben de ploi torentiale si vijelii pentru judetele din nordul, vestul si centrul tarii a fost emisa, luni, de Administrația Naționala de Meteorologie (ANM), valabila pentru urmatoarele ore.

- Meteorologii au emis, miercuri, doua avertizari cod galben de instabilitate atmosferica, valabile in cea mai mare parte a tarii, pana joi dimineata. Vor fi intensificari ale vantului care pot ajunge pana la 90 de kilometri la ora, dar si precipitatii abundente. Ulterior, va intra in vigoare o informare…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, duminica, o avertizare cod portocaliu de ploi torentiale pentru judetele Caras-Severin, Mehedinti, Gorj si Dolj, valabila pana luni la ora 6.00. Alte opt judete sunt sub cod galben de vijelii. Meteorologii avertizeaza ca in judetele Caras-Severin,…

- N.D. Ca și celelalte țari europene, și Romania se confrunta cu o vara extrem de atipica, in condițiile in care zilele calduroase și cu umezeala excesiva alterneaza cu perioade in care se inregistreaza ploi torențiale și vijelii. Astfel, dupa ce, saptamana trecuta, temperaturile au scazut nefiresc pentru…

- Meteorologii au emis o atentionare Cod galben de ploi torentiale si vijelii, valabila in 23 de judete din centrul, nordul si estul tarii pana luni seara. Potrivit Administratiei Nationale de...

- Meteorologii au restrans avertizarea cod galben de ploi, vijelii și grindina. Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) anunța instabilitate atmosferica in doar șapte județe. Anterior, era vizata toata țara. UPDATE - ora 10.10: In intervalul 8 iulie, ora 09.00 - ora 20.00, vor mai fi manifestari…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, luni dimineața, o atenționare cod galben de vijelii și grindina, valabila pentru toata țara, aceasta expirand luni, la ora 22.00.Meteorologii avertizeaza ca luni, manifestarile de instabilitate atmosferica vor continua in toata țara.…