Toamna începe să-şi intre treptat-treptat în drepturi! Vremea va continua sa fie foarte calduroasa in cea mai mare parte a tarii pana maine, dupa care temperaturile vor scadea usor, vor urca din nou in weekend, urmand ca saptamana viitoare sa ajunga la nivelul normal pentru aceasta perioada, potrivit prognozei pentru urmatoarele doua saptamani, emisa ieri de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) si preluata de Agerpres. In Muntenia, astazi, vremea va fi calduroasa, pe arii restranse caniculara, cu o medie a temperaturilor maxime de 34 de grade, dupa care in zilele de 4 si 5 septembrie se va racori usor, iar media va scadea spre 30 de grade.… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

