Toamna aduce la Craiova cel mai important eveniment expozițional – AGRO OLTENIA Un eveniment de referința pentru agricultura din Oltenia are loc in perioada 11-13 octombrie 2019, la Centrul Multifuncțional din Craiova. Va invitam sa participați la cea de a III-a ediție a targului regional de agricultura, eveniment organizat de firma PS Multiservices, in parteneriat cu Primaria Craiova. Manifestarea este specializata in prezentarea de utilaje agricole, echipamente și materii prime, semințe și ingrașaminte. In cadrul evenimentului vor fi expuse: tehnologii, mașini și utilaje agricole, sisteme de creștere și furaje pentru animale, medicamente și instrumentar de uz veterinar,… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

Sursa articol si foto: agro-business.ro

