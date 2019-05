Toaletele instalate de Primaria Galați in ultima perioada și racordate la apa inaintea mitingului PSD din orașul de pe Dunare nu funcționeaza in ziua in care mii de susținatori al social-democraților sunt așteptați in zona. Primaria Galati a racordat la apa si canalizare 23 dintre cele 40 de toalete modulare cumparate recent. Una dintre acestea este la Casa de Cultura a Sindicatelor, unde a avut loc mitingul de la Galați. Totuși, ușile toaletelor nu se deschideau, iar pe unele dintre acestea era scris cu pixul ”nu funcționeaza”. Ceea ce a atras atenția la aceste toalete au fost greșelile de scriere…