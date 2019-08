Toaletele concepute pentru a opri partidele de sex ii vor improșca cu apa pe cei care fac mișcari bruște și vor declanșa un semnal de alarma in cazul in care spațiul este folosit in comun. Acestea vor fi instalate in orașul Porthcawl din Țara Galilor, iar investiția se ridica la 170.000 de lire sterline. Autoritațile galeze din Porthcawl susțin ca noile toalete publice sunt gandite in așa fel incat sa previna comportamente sociale, precum vandalismul și consumul de droguri și activitațile sexuale nepotrivite, scrie Wales Online. Edilii orașului din sudul Țarii Galilor au de gand sa instaleze toalete…