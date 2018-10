Stiri pe aceeasi tema

Odata cu deschiderea Salonului Artelor, primarul Matei Cristian a amintit ca in curand va avea loc o alta inaugurare, respectiv cladirea de birouri din locația fostei poște de pe strada Republicii...

- Câstigul salarial mediu lunar net la nivelul economiei nationale a fost, în 2017, de 2.338 lei, în crestere cu 14,3% (+292 lei), comparativ cu anul precedent. Câstigul salarial mediu lunar brut pe total economie realizat în anul 2017 a…

Administrația locala din Campia Turzii a achiziționat 12 vitrine frigorifice, pentru hala de lactate din Piața Unirii. Aceste vitrine frigorifice pot fi inchiriate de producatori cu 15 lei/zi.

Toaleta publica automata amplasata in Piața Tricolorului din Turda a fost vandalizata. Doi tineri au incercat sa sustraga banii, motiv pentru care au forțat ușa de acces.

- Salariile bugetarilor le depasesc cu cateva sute de lei bune pe cele din restul economiei. Iar diferenta este tot mai mare de la an la an. Potrivit statisticilor, functionarii din administratia publica sunt printre cei mai norocosi angajati din Romania. Salariul mediu net in administratia publica a…

Administrația locala din Campia Turzii a demarat lucrarile și pe strada Retezatului, dupa lucrarile din Piața Mihai Viteazu și strazile Ion Agarbiceanu, Oțelarilor și Aviatorilor.

Administrația locala a luat decizia de a interveni pe strada Oțelarilor din Campia Turzii, dupa ce mai mulți cetațeni au sesizat faptul ca strada se afla intr-o stare avansata de degradare, deși a...

Mai multe zone de locuințe din Centru, Bai și Turda Noua au ramas in aceasta seara fara curent electric, in urma unei avarii majore.