Stiri pe aceeasi tema

- Reducerea TVA din industria hoteliera, a impozitului specific și a creșterilor din ultimii 4 ani ale pieței, au condus la o transformare efervescenta a pieței hoteliere, a declarat Calin Ile, presedintele Federatiei Industriei Hoteliere din Romania, FIHR. Astfel, in urmatorii 2 ani vor fi deschise in…

- Pentru locuitorii din catunul Frasinei, sarbatorile pascale vor fi luminate la propriu. In cele 15 gospodarii se poate in sfarșit aprinde becul electric, lampa devenind istorie și pentru oamenii acestei localitați din Munții Cugirului. Rețeaua electrica de distribuție este cu siguranța cel mai important…

- Vestigiile uneia dintre cele mai mari si infloritoare asezari urbane din Evul Mediu din zona Baraganului, transformata de localnici intr-un importan centru comercial, vor fi reabilitate cu fonduri europene. Investitia se ridica la 12,1 milioane de lei.

- Vestigiile uneia dintre cele mai mari si infloritoare asezari urbane din Evul Mediu din zona Baraganului, transformata de localnici intr-un importan centru comercial, vor fi reabilitate cu fonduri europene. Investitia se ridica la 12,1 milioane de lei.

- Inca un proiect cu finanțare europeana a fost caștigat de administrația aiudeana, dupa cum anunța primarul Oana Badea. Contractul a fost semnat marți și are o valoare de 3.372.190,25 lei. Prin proiectul ”Administrație publica locala eficienta pentru cetațeni” se vor face: – digitalizarea și retrodigitalizarea…

- In acest an vor fi finalizate investiții majore in orașul Negrești-Oaș. „Concret, vom derula un numar de 32 de proiecte de anvergura in valoare totala de 32 milioane de euro”, spune primarul capitalei Țarii oașului, Aurelia Fedorca. Dea semenea, continua investițiile in infrastructura educaționala,…

- Operatorul de apa intentioneaza sa inceapa lucrari de reabilitare si extindere retea pe patru strazi din municipiul Alba Iulia. Este vorba despre conducte de canalizare uzate, colmatate ce vor fi inlocuite si o parte din retea extinsa. Investitia este de 2,5 milioane lei. In sedinta de marti, consilierii…

- Burj Al Babas urma sa fie un complex rezidențial de lux, cu un concept unic: un oraș cu peste 700 de castele la scara mica, amplasat in centrul Turciei, intre Istanbul și Ankara, scrie CNN. Prețul pentru o astfel de locuința pornea de la 320.000 de euro, ajungand pana la aproximativ 500.000 de euro,…