Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a afirmat, luni seara, ca intr-un viitor apropiat va fi consolidat, prin norme juridice, statutul Sectiei actuale de investigare a infractiunilor comise de catre magistrati pentru ca aceasta sa-si indeplineasca rolul preventiv.



"Ceea ce am auzit cu totii despre ce s-a intamplat la Oradea are mai multe componente. (...) Ministrul Justitiei, sigur, nu aplica sanctiuni. Ce se intampla, ce se va intampla, eu sunt convins ca se va intampla, se va autosesiza Inspectia Judiciara, care va verifica sub aspect disciplinar si daca va constata astfel de aspecte,…