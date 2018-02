Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, joi, ca va prezenta saptamana viitoare, in camerele reunite ale Parlamentului, raportul privind activitatea desfasurata la nivelul Ministerului Public, DIICOT si DNA. Vom reveni cu amanunte.

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, a declarat, joi, ca a existat o discutie intre premierul Viorica Dancila si ministrul Justitiei, Tudorel Toader, urmand ca acesta din urma sa faca o informare de presa in cursul dupa amiezii. AGERPRES/(autor: Catalin Alexandru, editor: Mihai Simionescu,…

- Pe baza inregistrarilor facute publice de fostul deputat Vlad Cosma, ce fac referire la neregulile din cadrul DNA Ploiesti in care protagonistul principal este procurorul Mircea Negulescu, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, urmeaza sa decida soarta sefei DNA, Laura Codruta Kovesi.Anuntul…

- Procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a spus, miercuri seara, ca nu stie la ce raport a facut referire ministrul Justitiei, Tudorel Toader, si ca nu a avut nicio discutie cu el pe aceasta tema. Intrebata de jurnalisti, la conferinta de presa de miercuri , despre raportul privind DNA, care contine…

- Procurorul sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi, a declarat miercuri ca nu are niciun motiv sa-si dea demisia, precizand ca a respectat legea in tot ceea ce a facut. AGERPRES/(A - autor: Catalin Alexandru, editor: Florin Marin, editor online: Ada Vilceanu)

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, va trebui ca la un moment dat sa vina in fata Parlamentului si sa prezinte un raport, a declarat luni presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD. Intrebat, la sediul PSD, daca ministrul Justitiei l-a informat ca in maximum o luna…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, luni, ca ii va cere ministrului Justitiei, Tudorel Toader, sa vina urgent in tara, avand in vedere ultimele informatii din spatiul public, care cer prezenta acestuia la Bucuresti. ”Il voi chema cat de repede posibil sa vina in Romania. Avand in vedere ultimele informatii…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a sustinut, sambata, ca nu a discutat cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, despre raportul pe care il va prezenta Parlamentului despre activitatea DNA si decizia in privinsa sefei Directiei, Laura Codruta Kovesi.

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, spune ca va prezenta in Parlament un raport de evaluare privind activitatea Ministerului Public, cu cele trei componente – DNA, DIICOT, Parchetul General. ”Raportul de la DIICOT il am, voi cere de la Parchetul General un raport de sinteza pe toate cele trei componente.…

- Au trecut cele șase luni date Codruței Kovesi pentru repararea deficiențelor manageriale Ministrul Justitiei Tudorel Toader a anuntat vineri seara, la Antena 3, ca se va duce in plenul reunit al Parlamentului sa prezinte un raport comun despre activitatea sefilor parchetelor - Laura Codruta Kovesi -…

- Ministrul Justitiei Tudorel Toader a anuntat joi seara, la TVR1, ca, in aceasta luna, va prezenta in Parlament un raport complet pe baza datelor primite de la Ministerul Public. Intrebat in legatura cu eficiente DNA, el a spus ca partial institutia este eficienta, iar partial nu, referindu-se la achitari,…

- Procurorul General al DIICOT, Daniel Hodorniceanu, va prezenta, astazi, rezultatele institutiei pe care o conduce. Magistratul sustine ca procurorii din subordinea s-au au avut multe dosare finalizate. Mai mult,au fost condamnați definitiv 3.210 fața de 3.205 in aceeași perioada de referința, in ușoara…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, spune ca va prezenta situatia la zi a investitiilor aferente finalizarii unor lucrari la institutii ale Justitiei din judetul Prahova si la Penitenciarul Berceni. Tudorel Toader a comentat luni la o postare pe Facebook a senatorului PSD Robert Cazanciuc,…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca în România exista "o problema majora" cu Legile Justitiei si cu Codurile penale, iar solutia este în tara si nu afara. "Avem o problema majora cu Legile Justitiei si cu codurile în România si aceasta trebuie…

- Curtea Constitutionala a României (CCR) a amânat, marti, pentru 13 februarie, discutiile în cazul sesizarilor privind modificarile la Legea 317/2004 privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii. AGERPRES/(AS - autor: Madalina Cochinescu Verman, editor:…

- Curtea Constitutionala a României (CCR) a decis, marti, ca sunt neconstitutionale unele dispozitii din modificarile la Legea 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, a anuntat presedintele CCR, Valer Dorneanu. AGERPRES/(AS - autor: Madalina Cochinescu Verman, editor: Catalin Alexandru,…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, marti, ca anul 2018 nu ar trebui sa fie unul al luptei permanente pentru putere, ci al proiectelor importante. Totodata, el s-a pronuntat, la finalul sedintei grupurilor parlamentare reunite ale UDMR, pentru un dialog permanent intre toate…

- Președintele Klaus Iohannis participa vineri la ședința Consiliului Superior al Magistraturii, in care se va alege o noua conducere. Raportul de activitate al Consiliului Superior al Magistraturii pe anul 2017 și alegerea noii conduceri a Consiliului Superior al Magistraturii se afla pe agenda ședinței…

- Ministrul Justitiei pare sa fi amanat anuntul legat de soarta procurorului sef DNA, Laura Codruta Kovesi. A promis ca va lua o decizie pana la sfarsitul anului, dupa ce CCR a decis ca Laura Codruta Kovesi a incalcat autoritatea Parlamentului atunci cand a refuzat sa mearga la Comisia parlamentara pentru…

- Doi directori ai Institutului Clinic de Urologie si Transplant Renal Cluj au fost retinuti pana acum in dosarul care este implicat si medicul Mihai Lucan, insa audierile continua, mai ales ca medicul inca nu a sosit la sediul DIICOT, au declarat surse judiciare.Conform surselor citate, este…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, miercuri seara, la Antena 3, ca stie cine sunt persoanele care au patruns in arhiva SIPA fara a avea certificat ORNISS, precizand ca a transmis acest lucru DIICOT, unde este o ancheta in derulare."Urmarirea penala este secreta, eu stiu ce documente…

- Sectia de procurori a CSM si-a exprimat ingrijorarea ca propunerile de modificare a Codurilor penale vor paraliza activitatea Ministerului Public și a cerut Parlamentului sa amane adoptarea acestor modificari si sa consulte magistratii.

- Tudorel Toader aduce argumente in favoarea plasarii procurorilor aub autoritatea ministrului Justitiei, dand exemplul Frantei, unde procurorii sunt plasati sub controlul direct al sefilor lor ierarhici si sub autoritatea ministrului de justitie. El aduce ca argument o decizie recenta a Consiliului Constitutional…

- Parchetul General a transmis, sambata seara, un comunicat de presa in care subliniaza ca independenta financiara este o componenta esentiala a independentei Justitiei, iar interventia ministrului intr-un dosar ar fi o imixtiune in activitatea procurorilor. Reactia vine dupa ce sambata, la…

- Ministrul Justitiei face referire la legislatia franceza in ceea ce priveste statutul magistratilor, in contextul in care, vineri, Consiliul constitutional francez a validat un text de lege in baza caruia Parchetul este subordonat ierarhic Ministerului Justitiei, criticii acestei masuri considerand-o…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, participa, sambata, la lucrarile Comisiei de la Venetia, precizand, pe pagina sa de Facebook, ca a prezentat evolutiile legislative din Romania referitoare la legile justitiei.

- Comisia parlamentara speciala pentru legile Justitiei a decis, joi, ca in cadrul DNA se pot infiinta servicii, birouri si alte compartimente de activitate, prin ordin al procurorului-sef, dar cu avizul Sectiei pentru procurori a CSM. Parlamentarii din comisie au modificat, in acest sens, legea…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, s-a intalnit cu ambasadorul Austriei in Romania, Isabel Rauscher, context in care s-a discutat despre reforma sistemului judiciar din țara noastra și Raportul MCV. "Punctele de discuție din cadrul întrevederii au vizat aspecte referitoare…

- Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei, intrunit in sedinta de luni, anunta ca a luat act de declaratiile publice ale prim-ministrului Mihai Tudose si isi exprima dorinta de a avea o intalnire cu acesta pentru discutarea evolutiilor economice si financiare actuale, potrivit unui…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a transmis in aceasta seara ca a luat act in sedinta de ieri, 27 noiembrie 2017, de declaratiile premierului Mihai Tudose in legatura cu activitatea BNR. “In continuarea bunei colaborari institutionale existente, Consiliul de Administratie al BNR isi exprima…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a afirmat marți ca iși menține convingerea ca raportul MCV este unul pozitiv. "Ministrul Justiției are competența legala de a coordona activitatea pe care o desfașoara aceasta comisie (Comisia MCV — n.r.) Prin urmare, am coordonat…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat marti ca nimeni nu poate lua Parlamentului dreptul de a legifera. ”Departamentul de Stat al SUA se exprima cum si cât i se permite. Am citit comunicatul si gasesc doua directii de exprimare: prima parte, când…

- Curtea Constituționala a respins, cu unanimitate de voturi, sesizarea depusa de președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, in Dosarul Belina. Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a fost cel care a reprezentat Guvernul in aceasta speța și tocmai de aceea europarlamentarul Monica Macovei ii solicita…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, joi seara, la Antena 3, intrebat fiind sa comenteze refuzul șefei DNA Laura Codruta Kovesi de a se prezenta la comisia parlamentara de ancheta, ca "intr-un fel sau altul va exista o raspundere".„Fiecare dintre noi avem obligatia sa respectam…