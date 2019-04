Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a reiterat marti ca va fi ministru pana in momentul in care apare in Monitorul Oficial ca a fost eliberat din functie, precizand ca si in cazul unei demisii este nevoie de decretul de revocare semnat de presedintele Romaniei.



Intrebat in legatura cu faptul ca liderii PSD discuta miercuri, in sedinta Comitetului Executiv National, remanierea lui din functie, Tudorel Toader a precizat: "Nu vreau sa va raspund de mii de ori la intrebare, pare asa un exercitiu sa vedeti daca tin minte ce am raspuns anterior. (...) Maine voi fi ministru, am spus de…