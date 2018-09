Raportul de evaluare a activitatii procurorului general, Augustin Lazar, va fi facut public ''intr-un termen scurt'', dupa data de 8 octombrie, a declarat vineri, la Suceava, ministrul Justitiei Tudorel Toader. ''Saptamana viitoare voi merge cu doamna premier la Strasbourg, pentru o interventie in Parlament, in adunare, dupa care voi reveni in tara si, probabil, sper sa am ragazul, pentru a face public acel raport de evaluare, in tot cazul intr-un termen scurt'', a spus Toader. Totodata, el a precizat ca in evaluare ar putea sa conteze si sesizarea Inspectiei Judiciare…