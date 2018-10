Stiri pe aceeasi tema

- Asociatia Forumul Judecatorilor din Romania a precizat duminica, intr-un raspuns primit de la Ministerul Justitiei, ca MJ are incheiate doua protocoale clasificate cu Serviciul Roman de Informatii. "La nivelul Ministerului Justitiei exista doua protocoale clasificate incheiate intre Ministerul Justitiei…

- Ministerul Justitiei recunoaste ca are incheiate in prezent doua protocoale secrete cu Serviciul Roman de Informatii, ce ar viza colaborarea in problematica prevenirii si combaterii terorismului. Informatia vine in contextul in care ministrul Tudorel Toader a criticat constant existenta protocoalelor…

- Accelerarea procesului de reformare a procedurilor privind transferul detinutilor s-a aflat printre temele discutate de ministrul Justitiei, Tudorel Toader, cu omologul sau din Italia, Alfonso Bonafede, in cadrul unei vizite de doua zile efectuate la Roma. Potrivit unui comunicat al Ministerului…

- "La fel ca alti parteneri internationali si state membre, noi am subliniat in mod repetat ca independenta sistemului judiciar din Romania si capacitatea acestuia de a lupta eficient impotriva coruptiei sunt de o importanta primordiala si urmarim indeaproape evolutiile", a mentionat purtatorul de…

- Niciun procuror nu s-a inscris pana luni pentru postul de procuror-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, a anuntat, luni, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, care se declara convins ca vor exista candidati. Ultima zi de inscrieri pentru conducerea DNA este 24 august. “M-am interesat la Directia…

- Autoritatea Naționala pentru Administrare și Reglementare in Comunicații (ANCOM) a dezvaluit, intr-un raspuns oficial ca are incehiate un numar de 15 protocoale cu alte institușii, trei dintre acestea fiind incheiate cu Serviciul Roman de Informații (SRI).

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a discutat joi, in contextul participarii la Consiliul JAI de la Innsbruck, Austria, cu o delegatie a Ministerului Justitiei si Afacerilor Interne din Suedia despre masurile luate in vederea reducerii supraaglomerarii si imbunatatirii conditiilor din penitenciarele…