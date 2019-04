77 DE CUVINTE: Au rămas puțini în sat…

Am fost ieri, cu mama, la Blăjani, pentru a planta flori la mormântul bunicii. Frumoasă localitatea, doar cu mai mult asfalt și o linişte mai adâncă… Am întâlnit destul de puţine persoane. Am mers şi la o prietenă a mamei mele. Intraţi, că nu vă aude, ne-a spus un trecător. Dânsa 88 de ani, mama […] [citeste mai departe]