”Eu azi trebuia sa fiu la Strasbourg. Aveam multe intalniri la Strasbourg legate presedintia Consiliului JAI - coraportori de dosare, presedinti de comisii. De ce nu am mai mers? Datorita evenimentelor nefericite care au avut loc acolo, unde sunt masuri de securitate, greu de ajuns, greu de deplasat. Am vorbit si am reprogramat intrevederile”, a spus Toader joi la Senat.

Atentatul comis marti la Targul de Craciun de la Strasbourg a facut trei morti si treisprezece raniti, dintre care cinci grav, conform unui bilant revizuit in crestere dupa decesul unui ranit, a anuntat joi prefectura…