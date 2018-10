Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, considera ca discursul prim-vicepresedintelui Comisiei Europene, Frans Timmermans, din Parlamentul European, privind situatia din Romania a fost "oarecum preventiv", oficialul european atragand atentia tarii noastre "sa nu cumva sa faca pasi inapoi".



"Eu am fost acolo. Am vorbit cu Timmermans si oficial in birou, si in spatiul public. (...) Spunea ca este ingrijorat, ca exista riscul sa ne intoarcem intr-o directie gresita. Si mai spunea ca ar fi pacat ca pe ultima suta de metri sa ne intoarcem, dar nu ca ne-am intors. Si aici e o diferenta foarte…